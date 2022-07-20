Dışişleri'nden Irak açıklaması 0:00 / 0:00

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Dışişleri Bakanlığı, Irak'taki saldırıda 8 sivilin hayatını kaybetmesinin ardından bir açıklama yayımladı. Türkiye'nin asla sivilleri hedef alan bir saldırı gerçekleştirmeyeceğini belirten Bakanlık, Irak hükümetini failleri ortaya çıkarmak için iş birliğine davet etti.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:

"Irak’ın Dohuk Vilayeti’nin Zaho İlçesi’nde bir dere kenarına bugün (20 Temmuz) gerçekleştirilen saldırıda, ilk belirlemelere göre 8 kişinin hayatını kaybettiği; 23 kişinin ise yaralandığı büyük üzüntüyle öğrenilmiştir.

Bu elim hadisede hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet diliyor; yakınları başta olmak üzere dost ve kardeş Irak halkına ve Hükümetine taziyelerimizi iletiyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz.

Türkiye sivilleri hedef alan her türlü saldırının karşısındadır. Türkiye terörle mücadelesini uluslararası hukuka uygun şekilde, sivillerin, sivil altyapının, tarihi ve kültürel varlıklar ile tabiatın korunmasına azami hassasiyet göstererek yürütmektedir. Masum insanları hedef alan ve terör örgütü kaynaklı olduğu değerlendirilen bu gibi saldırılarla ülkemizin terörle mücadeledeki haklı ve kararlı tutumunun hedef alındığı kıymetlendirilmektedir.

Türkiye gerçeğin açığa çıkması noktasında her türlü adımı atmaya hazırdır.

Irak hükümeti yetkililerini hain terör örgütünün söylem ve propagandasının etkisi altında açıklamalar yapmamaya, bu elim hadisenin gerçek faillerinin açığa çıkarılması için iş birliği yapmaya davet ediyoruz."

IRAK'TAN NOTA

Irak Hükümeti, Irak'ın Dohuk vilayetine düzenlenen saldırı sebebiyle protesto notası vermesi için Bağdat'taki Türkiye Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı.

Irak hükümeti Türkiye'ye yeni büyükelçi atama sürecini de askıya aldı.

*Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir