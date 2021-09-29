Dışişleri'nden ABD'ye 'Ülkü Ocakları' tepkisi 0:00 / 0:00

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ABD Temsilciler Meclisi, Ülkü Ocakları'nın bir terör örgütü olup olmadığının araştırılmasını öngören yasayı kabul etti. Demokrat Nevada Vekili Dina Titus tarafından 2022 Savunma Bütçe tasarısına (NDAA) eklenen bir madde, Dışişleri Bakanlığının "Ülkü Ocaklarının yabancı bir terör örgütü olma kriterlerini karşılayıp karşılamadığının" araştırılmasının öngörüyordu.

Bilgiç, konuya ilişkin soruya yazılı cevap verdi.

Açıklamasında kararın esefle karşılandığın belirten Bilgiç, şu ifadeleri kullandı:

"2022 ABD Ulusal Savunma Yetki Yasası'nın Temsilciler Meclisinde onaylanan metninde, 'Bozkurtlar/Ülkü Ocakları'nın bir terör örgütü olup olmadığı hakkında ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından rapor hazırlanmasını öngören bir maddenin de yer alması esefle karşılanmıştır. Yasanın nihai metni henüz ortaya çıkmamış ve onaylanmamış olmakla birlikte, asılsız ithamlar içeren ve ABD ile aramızdaki köklü müttefiklik ilişkisine yakışmayan böyle bir talebin ABD Kongresinin bir kanadında kabul görmüş olması dahi son derece üzüntü ve endişe vericidir."

Bilgiç, daha önce Türkiye karşıtı lobilerin Avrupa'da da uyguladığı bu girişime bazı çevrelerce sahip çıkıldığını belirterek, "Her şeyden önce terörizmle mücadeleye zarar vermektedir. Başta müttefikimiz ABD olmak üzere terörle mücadelede samimi olan tüm ülkelerin, bu tür hayal ürünü ve art niyetli iddialara prim vermek yerine, PKK/PYD/YPG ve FETÖ dahil gerçek terör örgütlerine karşı kararlı bir şekilde mücadele etmeleri gerekmektedir. Bulundukları ülkelerde uyum içinde yaşayan soydaşlarımıza yönelik bu tür yanlı yaklaşımlar kabul edilemez." değerlendirmesinde bulundu.

Bilgiç, "Beklentimiz, bu izansız talebin yasanın Kongre’de kabul edilecek nihai metninde yer almaması ve ABD’deki Türk toplumunun örgütlenme ve ifade özgürlüğünü kısıtlayıcı uygulamalara sebebiyet verebilecek her türlü girişimden kaçınılmasıdır." ifadelerini kullandı.

Almanya'da da Meclis bünyesinde hazırlanan bir rapora göre ülkede faaliyet gösteren Ülkücü Hareket'in, "Anayasa’ya aykırı hedefleri şiddetle hayata geçirmek istediği" ifade edilirken, bazı partiler Ülkücü Hareket'in yasaklanmasını istiyor.