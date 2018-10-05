Diyabet Mükemmeliyet Ödülü’nün bu yılki sahibi Prof. Dr. Gökhan Hotamışlıgil oldu

Harvard Üniversitesi bünyesinde genetik ve kompleks hastalıklar üzerine araştırmalar yapan Sabri Ülker Metabolik Araştırmalar Merkezi’nin başkanı Prof. Dr. Gökhan Hotamışlıgil, obezite ve diyabet arasındaki ilişki ile bu hastalıkların muhtemel tedavi yolları konusunda yaptığı çığır açıcı çalışmalar nedeniyle EASD–Novo Nordisk Vakfı Diyabet Mükemmelliyet Ödülü’ne layık görüldü.

DİYABET VE OBEZİTE TEDAVİSİ İÇİN DEV ADIM!

HOTAMIŞLIGİL'E ÜSTÜN BAŞARI ÖDÜLÜ

Avrupa Diyabet Araştırmaları Derneği (EASD) ve Novo Nordisk Vakfı tarafından verilen EASD–Novo Nordisk Vakfı Diyabet Mükemmellik Ödülü, tüm dünyada 425 milyondan fazla kişinin mücadele ettiği diyabet ve 650 milyon kişide görülen obezite alanında yenilikçi araştırmaları teşvik etmek amacıyla üstün başarı gösteren bilim insanlarına veriliyor. Hotamışlıgil’e ödülü, 3 Ekim tarihinde Almanya’nın Berlin şehrinde gerçekleşen 54. EASD Yıllık Toplantısı’nda düzenlenen bir törenle takdim edildi.

"UMARIM ÇABALARIMIZ İNSANLIĞA UFAK BİLE OLSA BİR KATKIDA BULUNUR"

Ödüle ilişkin konuşan Prof. Dr. Gökhan Hotamışlıgil, “Diyabet araştırmaları alanındaki bu en prestijli ödüle layık görüldüğüm için büyük onur duyuyorum. Böyle bir ödülü meslektaşlarımdan almış olmak da ayrı bir mutluluk ve gurur kaynağı. Ödülü öğrencilerim, asistanlarım ve meslektaşlarım adına kabul ediyorum; onların fedakârlığı ve gayreti olmadan bahsi geçen başarıların hiçbiri gerçekleştirilemezdi. İlkokuldan itibaren bana yol gösteren ve hayatımda büyük etkileri olan olağanüstü öğretmenlerim ve akıl hocalarımın yanı sıra 25 yıl boyunca çalışmalarımıza cömertçe destek sağlayan herkese minnettarım. Gösterdikleri sonsuz sevgi, destek ve sabır için de aileme teşekkür ediyorum. Umarım tüm bu çabalarımız insanlığa ufak bile olsa bir katkıda bulunur ve bu ödüle giden yolda bana destek olup ışık tutanlara olan gönül borcumun küçük bir karşılığını teşkil eder. Aldığım ödülün büyük bir bölümünü araştırmalarımız için kullanılmak üzere Sabri Ülker Metabolik Araştırmalar Merkezi’ne aktaracağım” dedi.

KOLESTEROLLE SAVAŞAN MOLEKÜLÜ BULAN TÜRK DOKTOR: "HAYATIMIN BULUŞU OLDU"

"HOTAMIŞLIGİL METABOLİK HASTALIKLARIN ARAŞTIRILMASINDA ÖNCÜ BİR İSİM"

EASD Başkanı Prof. Juleen Zierath ise şunları söyledi: “Prof. Dr. Gökhan Hotamışlıgil, metabolik hastalıkların araştırılmasında öncü bir isim. Bugüne kadar gerçekleştirdiği çalışmalar, yaygın ve karmaşık hastalıkların genetik mekanizmaları ile tedavi yöntemleri üzerine odaklanan ve çok yeni bir alan olan “immunometabolism”de çığır açıcı bilgilerin edinilmesine yol açtı. Yaptığı keşifler metabolik hastalıkların anlaşılması ve tedavi edilmesinde kullanılan mevcut yaklaşımları oluşturdu. Ayrıca Hotamışlıgil 100’den fazla öğrenci ve bilim insanını eğitmiş ve yol göstermiş olan örnek bir öğretmen. Kendisinin bu ödülü almayı her hususta hak ettiğine inanıyorum.”

Novo Nordisk Vakfı CEO’su Birgitte Nauntofte ise “Vakıf olarak bu ödülle bilim insanlarını teşvik etmeyi ve onurlandırmayı amaçlıyoruz. Diyabet alanındaki gelişmelere kesin surette katkıda bulunan olağanüstü çalışmalarından ve çığır açıcı katkılarından ötürü Prof. Dr. Gökhan Hotamışlıgil’i kutluyoruz” dedi.