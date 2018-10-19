Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Hacı Bektaş-ı Veli Kültürünü Yayma ve Yardımlaşma Derneği Cemevi'ni ziyaret etti. Erbaş'ı vatandaşlar ile Alevi dedeleri karşıladı.

AA'nın haberine göre Dernek başkanı ve Tunceli Cemevi dedesi Ali Ekber Yurt ile görüşen Erbaş, burada yaptığı konuşmada, Kur'an'ı, peygamberi bir olan bir millet olduklarını söyledi.

Hazreti Peygamber'in nesli olan bütün ehli beyti tarih boyunca bağırlarına basan bir millet olduklarını vurgulayan Erbaş, şöyle devam etti:

"Elhamdülillah birlik ve beraberlik içerisinde millet olarak bugüne kadar geldik. Bundan sonra da inşallah kıyamete kadar hep birlikte aynı değerlerimizi birlikte yaşayarak devam edeceğiz. Neslimize de bu değerlerimizi aktara aktara gideceğiz inşallah. Alevi toplumu kardeşlerimiz, biz hiç onları kendimizden ayırmıyoruz, öyle bir ayrıma yol açmak isteyenlere de hep birlikte fırsat vermemeye çalışıyoruz. Ben salı günü doğmuşum, adımı Salih vermek istemişler. Annem, 'Hazreti Ali'ye benzesin' diye adımı Ali vermiş. Bizim milletimizin her ailesinde efendimizin neslinden bir isim mutlaka vardır. Dolayısıyla aynı düşünceye, inanca sahibiz. Kıblemiz, kitabımız, peygamberimiz bir, ehli beyt sevgisi noktasında hiçbir farkımız yok. Dolayısıyla bu birlik ve beraberlik daha güçlenerek devam edecek."

İçinde bulundukları cemevinin bir erkan makamı olduğunu belirten Erbaş, cemevinde Allah'ın, Peygamber'in ve ehli beytin isimlerinin anıldığını dile getirdi.

Erbaş, Alevilerin cemevlerine yasal statü verilmesi talebine ilişkin, "Sizin talepleriniz, bizim de taleplerimiz sayılır. Devlet büyüklerimiz zaman içerisinde bunları karşılama noktasında gayret içerisinde olacaklardır. Cumhurbaşkanımızın selamını hepinize iletiyorum. Gelirken burayı ziyaret edeceğimi söyledim, çok mutlu oldu ve hepinize selam söyledi." ifadelerini kullandı.

Manevi değerlerini kıyamete kadar gelecek nesillere aktarmaya devam edeceklerini vurgulayan Erbaş, "Biz hep birlikte el ele fitneye, fesada fırsat vermeden birliğimizi, beraberliğimizi devam ettireceğiz. Daha huzurlu, mutlu ve barış içerisinde bir toplum olacağız. İslam barış demek, Müslüman ise barış insanı. Barışın birliğin, beraberliğin devamı için hep birlikte elimizden geleni yapacağız." diye konuştu.

Yurt ise Tunceli'ye ilk kez bir Diyanet İşleri Başkanının geldiğine işaret ederek, ziyaretten büyük mutluluk duyduklarını dile getirdi.

Erbaş'a teşekkür eden Yurt, şunları kaydetti:

"Nüfusunun yüzde 90'ından fazlası Alevi olan bir kentin cemevini ziyaretiniz ayrıca bizi onurlandırmıştır, şereflendirmiştir. Mehmet Görmez hocamızı birçok kez davet ettik, fırsat bulamadı, size nasip oldu. İslam birliği, beraberliği ve İslami kardeşlik açısından çok önemli bir adım olarak görüyoruz. İnşallah gelişinizle hayırlara vesile olaylar silsilesi de gelişir. En büyük beklentimiz, cemevlerine yasal statü meselesi. Bu anlamda size büyük görev düşüyor. Bunun olacağını düşünüyorum ama temennimiz kısa zamanda çözülmesi."

Konuşmaların ardından Erbaş'ın Kur'an-ı Kerim hediye ettiği Yurt da Erbaş'a, Hazreti Ali'nin timsali fotoğrafının işlemeli olduğu el dokuması halı takdim etti.

Ziyarete Tunceli Valisi Tuncay Sonel, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Selim Argun, Eğitim Hizmetleri Genel Müdürü Kadir Dinç, Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü Haydar Bekiroğlu ve İl Müftüsü Aşır Durgun katıldı.

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