Kedisine kavuştuğu için mutlu olduğunu dile getiren Sütşurup, "Her şeyimiz gitti. Devletimiz bugünlerde şefkatli elini bizlere uzatıyor, uzatmaya da devam edecek. Ancak can gitti mi geri gelmez. Allah'ın izniyle tekrar doğrulacağız, düştüğümüz yerden kalkacağız. Bu devlet neleri atlattı, bunu da atlatacak inşallah." diye konuştu.