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Diyarbakır'da sağanak yağış sebebiyle çadır kent tahliye edildi

Diyarbakır’da etkili olan sağanak yağış nedeniyle depremzedeler için kurulan 1950 çadırda yaşayan 450 depremzede tahliye edildi

Diyarbakır'da sağanak yağış sebebiyle çadır kent tahliye edildi
DHA

Diyarbakır Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, çadır kentte barınan depremzedelerin, meteorolojik veriler ışığında tedbir amacıyla geçici süreliğine Yeşilay Rehabilitasyon Merkezi’ne yerleştirilmelerinin kararlaştırıldığı belirtildi.

Açıklamada, Vatandaşlarımızın tahliyeleri valiliğimiz koordinesinde ilgili kurumlarımızca devam etmektedir. Hava şartlarının normalleşmesinin ardından vatandaşlarımızın tekrar çadır kente yerleşmeleri sağlanacaktır. Halihazırda, çadır kentimizde herhangi bir sel baskını veya taşkın riski bulunmamaktadır. Vatandaşlarımızın can güvenliği ve en iyi şekilde barınmalarını sağlamak üzere çalışmalarımız titizlikle devam edecektir” denildi.

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