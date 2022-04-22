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Haberler Yaşam Diyarbakır'da uçurtma zamanı
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Atık malzemeden uçurtmalar 3 bin yıllık Zerzevan Kalesi'nde gökyüzüyle buluştu

Diyarbakırlı çocuklar, atık malzemelerden yapılan uçurtmaları, Roma İmparatorluğu döneminde "askeri yerleşim" olarak kullanılan 3 bin yıllık Zerzevan Kalesi'nde uçurdu

Diyarbakır'da uçurtma zamanı
Diyarbakır'da uçurtmalar zamanı
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AA

Çınar Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünce 1. Zerzevan Uçurtma Şenliği düzenlendi.

Şenlik kapsamında, atık malzemelerden yapılan uçurtmalar, çocuklar tarafından tarihi kalede gökyüzüyle buluşturuldu.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mehmet Yılmaz Bay, yaptığı açıklamada, ilçede farklı branşlarda yaklaşık 1200 lisanslı sporcu olduğunu, 3500 kişinin de spora devam ettiğini söyledi.

Çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla eğlenmelerini sağlamak ve tarihi Zerzevan Kalesi'ni görüp incelemek amacıyla böyle bir şenlik düzenlediklerini belirten Bay, şöyle konuştu:

"Etkinliği yaparken doğaya olan saygı bilincini çocuklara aşıladık. Atık malzemeyi kullanıp geri dönüşümle uçurtmalarımızı yaptık. Doğadan geleni tekrar doğayla değerlendirdik ve çocuklar o şekilde mutlu oldu. Bugünün güzelliği, çocuklarımızın yüzündeki gülümseme oldu."

Kazı Heyeti Başkanı ve Dicle Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Aytaç Coşkun ise 23 Nisan dolayısıyla Zerzevan Kalesi'nde ilk kez uçurtma şenliği düzenlendiğini dile getirdi.

İlerleyen zamanlarda şenliğin devamının geleceğini kaydeden Coşkun, "Bu tarihi dokuda öğrencileri bir araya getirdik. Bu da çocuklarda hem kültür hem de doğa bilinci oluşması açısından önemli. Çocuklarla daha büyük şenliklerde bir araya geleceğiz." dedi.

7. sınıf öğrencisi Melek Aladağ, tarihi kalede uçurtma uçurmaktan mutlu olduğunu söyledi.

Kalede tarihle iç içe olduklarını anlatan Aladağ, "Zerzevan Kalesi'nde arkadaşlarımızla uçurtma uçurduk. Hepimiz eğlendik. Derslerden dolayı stresliydik ama burada eğlenerek stres attık." diye konuştu.

7. sınıf öğrencisi Halef Kurga da geri dönüşüm kapsamında topladıkları atıklarla uçurtma yaptıklarını ifade etti.

Böyle bir mekanda uçurtma uçurmanın çok keyifli olduğunu dile getiren Kurga, bu tür etkinliklerin devam etmesi temennisinde bulundu.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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