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Kalede birçok noktada kazıların devam ettiğini vurgulayan Coşkun, bu sene en yoğun olarak "Mithras kutsal alanı"nda çalışacaklarını dile getirdi.

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Coşkun, tapınakta yeni yerler tespit ettiklerini anlatarak, şunları kaydetti: "1900 yıllık kutsal alanda seremonilerin başladığı en önemli alanlardan birini tespit ettik ve çalışmalarımızı yoğunlaştırdık. Hem keşfettiğimiz kutsal alanın anıtsal giriş kapısında hem de törene gelen Mithrasçıların konakladığı yerlerde çalışmaları devam ettiriyoruz. Kutsal alanın şu an üst kısmında çalışıyoruz. Yer altında da birçok yapı tespit ettik. Yer altında ve yer üstünde çalışmaları başlattık. Mithras aslında büyük bir kompleks. Tapınağın etrafında konaklama yerleri var. Roma'nın gizem dininde bütün törenler ve ayinler gizlilik içerisinde yapılıyor. Kalenin altında da birçok yapı jeoradarla tespit edildi. Kutsal alandakiler dini amaçlı, kalenin içindekiler de yiyecek deposu ve savaş zamanında sığınak olarak kullanılıyordu."