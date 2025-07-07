Diyarbakır'ın Çermik ilçesi doğal serinlik arayanların gözdesi

Karataş, ilçede hem işletmeler hem de vatandaşların bireysel olarak piknik yapabileceği alanların bulunduğunu anlatarak ziyaretçileri, konaklamak için de ilçeye davet ettiklerini belirtti.

"Kaplıcalarımız sayesinde otel kapasitemiz de iyi durumda. Termal olanaklarımız, Gelincik Dağı'nda Kapadokya'yı andıran yapılar arasındaki yürüyüş rotalarımız, şelalelerimizle vatandaşlarımızı bekliyoruz." diyen Karataş, ilçede yaklaşık 60 kilometrelik alanda hem doğa yürüyüşü hem de doğal güzellikleri keşfetmeye yönelik rotalar bulunduğuna dikkati çekti.