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        Haberler Dünya DMM, "Türkiye'nin BRICS'e üyeliği Hindistan tarafından engellendi" iddiasını yalanladı | Dış Haberler

        DMM, "Türkiye'nin BRICS'e üyeliği Hindistan tarafından engellendi" iddiasını yalanladı

        Alman Bild gazetesinde çıkan "Hindistan Türkiye'nin BRICS üyeliğini kabul etmedi" haberine ilişkin Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden açıklama geldi. DMM, bu iddianın doğru olmadığını bildirdi

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 25.10.2024 - 07:22 Güncelleme: 25.10.2024 - 07:22
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        "Hindistan Türkiye'nin BRICS üyeliğini engelledi" iddiasına yalanlama
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        Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "Türkiye'nin BRICS'e üyeliği Hindistan tarafından engellendi" iddiasının doğru olmadığını bildirdi.

        DMM'nin sosyal medya hesabından, bazı basın yayın organlarında yer alan "Türkiye'nin BRICS'e üyeliği Hindistan tarafından engellendi" iddiasına ilişkin açıklama yapıldı.

        "BRICS ZİRVESİ KAPSAMINDA ÜYELİK SÜRECİ GÜNDEME GELMEDİ"

        Bu iddianın doğru olmadığı, Rusya'ya bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da düzenlenen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı BRICS Zirvesi kapsamında düzenlenen Genişletilmiş Liderler Oturumu'nda diğer ülkelerin üyelik sürecinin gündeme gelmediği belirtildi.

        Açıklamada, "Zirvede BRICS topluluğunun genişlemesiyle ilgili süreç ele alınmamıştır. Dolayısıyla Hindistan'ın Türkiye'nin BRICS üyeliğine engel olduğu iddiası gerçeği yansıtmamaktadır. Resmi kaynaklar dışında yapılan açıklamalara itibar etmeyiniz." ifadeleri kullanıldı.

        Alman Bild gazetesinde çıkan haberde, Hindistan'ın Türkiye'nin BRICS üyeliğini reddetiği iddia edilmişti. Haberde, Hindistan'ın Pakistan ile Türkiye'nin iyi ilişkilerinin gerekçe gösterildiği öne sürülmüştü.

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