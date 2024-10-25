DMM, "Türkiye'nin BRICS'e üyeliği Hindistan tarafından engellendi" iddiasını yalanladı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "Türkiye'nin BRICS'e üyeliği Hindistan tarafından engellendi" iddiasının doğru olmadığını bildirdi.

DMM'nin sosyal medya hesabından, bazı basın yayın organlarında yer alan "Türkiye'nin BRICS'e üyeliği Hindistan tarafından engellendi" iddiasına ilişkin açıklama yapıldı.

"BRICS ZİRVESİ KAPSAMINDA ÜYELİK SÜRECİ GÜNDEME GELMEDİ"

Bu iddianın doğru olmadığı, Rusya'ya bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da düzenlenen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı BRICS Zirvesi kapsamında düzenlenen Genişletilmiş Liderler Oturumu'nda diğer ülkelerin üyelik sürecinin gündeme gelmediği belirtildi.