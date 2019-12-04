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Doğa Koleji sorunu nedir? Öğretmenler neden mağdur oldu? İşte Doğa Koleji iddiaları

Yaklaşık üç aydır maaşlarını alamayan Doğa Koleji öğretmenleri sosyal medyadan seslerini duyurmaya çalışıyorlar. Sosyal medyada ara ara trend olan Doğa Koleji yeni gündemin ilk sıralarında. Peki Doğa Koleji sorunu nedir? Öğretmenler neden mağdur oldu? İşte o iddialar

Doğa Koleji

124 kampüs, 82 bin öğrenci ve 13.500 personeliyle Doğa Koleji, Milli Eğitim Bakanlığı'ndan sonraki en çok okula sahip kurumların başında geliyor. Doğa Koleji yaklaşık 3 aydır öğretmenlerin maaşını yatırmayınca öğretmenler isyan etti. Seslerini sosyal medyadan duyurmaya çalışıyorlar. Akıllarda ise "Doğa Koleji iflas mı etti, satıldı mı?" soruları kaldı. Konuyla ilgili henüz resmi açıklamada gelmedi.

SORU ÖNERGESİ VERİLDİ

Kolej için daha önce TBMM'de soru önergesi verilmiş, MEB soru önergesine verdiği cevapta "Maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle Bakanlığa yapılan bir başvurunun olmadığı, bu yönde bir başvuru olması halinde müfettiş görevlendirilerek olayı tahkik edileceğini" açıklamıştı.

 

ÖĞRETMENLER DERSE GİRMEYECEKLER

Sosyal medyada örgütlenen öğretmenler, maaşlarını alamadıklarını, bu nedenle de 4 Aralık tarihinde derslere girmeyeceklerini açıkladılar. Öğretmenler, bugün  Ankara Çiğdem’de bulunan Doğa Koleji önünde eylem yapacaklarını duyurdu.

SATIŞTAN SONRA ÖDEME İDDİASI

Okulun satıldığı iddialarının duyulmasının ardından maaş alamayan öğretmenlere “bekleyin” denilince satıştan sonra ödeme yapılacağı ileri sürüldü.

DOĞA KOLEJİ'Nİ SÜZER GRUBU MU ALACAK?

Doğa Koleji sahiplerinin girdikleri inşaat sektöründe mali kriz yaşadıkları bu nedenle de kolejlerin Süzer grubuna satılacağı iddia ediliyor.

 

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