Doğa ve tarihin buluştuğu kent: Termessos

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"Bugüne kadar kentte Avrupalı seyyahlar ve araştırmacılar tarafından yüzey araştırmaları yapılmış. Kalıcı bir kazı çalışması yapılamadı. Bakir bir kent. Ulaşım, elektrik ve su olmadığı için kent doğal haliyle korunmuş durumda."