Doğal güzellikleri ve biyolojik çeşitliliğiyle Miliç Lagünü

Lagünün ekolojik dengesini korumanın önemine değinen Kul, şunları kaydetti:

"Burada dört tane köprü var ve bunlar eski yöntemlerle yapılmış. Devlet Su İşleri ile işbirliği yaparak bu köprüleri 30 metre uzunluğunda inşa etmeyi planlıyoruz. Böylece hem suyun doğal akışı sağlanacak hem de ekolojik denge korunacak. Bu düzenlemelerin ardından kano gezileri, tekne turları gibi turistik aktiviteler düzenlemeyi planlıyoruz."