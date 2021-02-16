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Doğan Cüceloğlu kitapları | Doğan Cüceloğlu kimdir, kaç yaşında?

Doğan Cüceloğlu'ndan gelen acı haber sevenlerini yasa boğdu. Psikolog ve yazar Prof. Dr. Doğan Cüceloğlu, 83 yaşında İstanbul Beşiktaş'ta hayatını kaybetti. Alışveriş yapmak üzere dışarı çıkan Cüceloğlu'nun eşi, eve döndüğünde Doğan Cüceloğlu'nu hareketsiz halde buldu. Cüceloğlu'nun kesin ölüm nedeni Adli Tıp incelemesinden sonra belli olacak. Doğan Cüceloğlu kimdir? İşte Doğan Cüceloğlu'nun kitapları..

Doğan Cüceloğlu kitapları | Doğan Cüceloğlu kimdir, kaç yaşında?
AA

Türkiye'nin en değerli bilim insanlarından biri olan Prof. Dr. Doğan Cüceloğlu hayatını kaybetti. 83 yaşındaki psikolog Doğan Cüceloğlu, kitapları ve yayınları ile birçok insanın hayatına ışık tutmuştu. Doğan Cüceloğlu kimdir, kaç yaşında? İşte Doğan Cüceloğlu kitapları...

DOĞAN CÜCELOĞLU KİMDİR?

Psikolog ve yazar Prof. Dr. Doğan Cüceloğlu, iletişim psikolojisi ve kişisel gelişim alanında yazdığı eserleri, çalışmaları ve verdiği seminerlerle hatırlanıyor.

Mersin'in Silifke ilçesinde 11 çocuklu bir ailenin son çocuğu olarak 1938'de dünyaya gelen Cüceloğlu, 10 yaşındayken annesini kaybetti.

Silifke'de ortaokulu tamamladıktan sonra subay olan ağabeylerinin yanında Ankara ve Kırklareli'nde eğitimine devam eden Cüceloğlu, Kırklareli Lisesinden mezun oldu.

Lise öğretmeni Cahit Okurer'in yönlendirmesiyle İstanbul Üniversitesi Psikoloji Bölümü'ne kaydolan Cüceloğlu, mezun olduktan sonra ABD'de Illinois Üniversitesinde doktora yaptı.

Doktora yaparken yine doktora öğrencisi olan Kaliforniya'da doğmuş büyümüş Emily ile tanışan ve evlenen Cüceloğlu'nun 11 yıl süren evliliğinden Ayşen, Elif ve Timur adlarında 3 çocuğu oldu.

Kendi tabiriyle "Silifke'de büyürken çevresinde gördüğü evlilik, koca ve baba modelleriyle Kaliforniya'da büyümüş feminist bir Amerikalı kıza kocalık yapmaya çalışan" Cüceloğlu, çocuklarından ayrı yaşadığı 4 yılın ardından yaşadığı değişim sürecinde ilk kitabı "İnsan İnsana"yı kaleme aldı.

Yıldız Cüceloğlu ve Doğan Cüceloğlu

Hacettepe Üniversitesi iӀe Boğaziçi Üniversitesinde çalışan iletişim psikolojisi uzmanı, Fulbright bursuyla Berkeley'deki Kaliforniya Üniversitesinde ziyaretçi öğretim üyesi olarak bir sene görev aldı.

Prof. Dr. Cüceloğlu, 1980-1996 yılları arasında ABD'nin Fullerton şehrindeki California Eyalet Üniversitesinde görev yaptı.

Amerika'daki görevinden emekli olup ayrıldıktan sonra Türkiye'de kitap yazmaya devam eden usta yazar, konferanslar ve seminerler verdi, televizyon programlarına katıldı.

Yazdığı çok sayıda kitap bulunan Cüceloğlu, 1996'dan bu yana Türkiye'de öğrencilere, öğretmenlere, ebeveynlere ve iş adamlarına yönelik seminer, konferans ve atölye çalışmaları düzenledi.

Kitapları da çok sayıda baskısıyla okuyucuya ulaşan usta yazarın "gözyaşı ve kahkaha dolu hayat öyküsünü" anlattığı söyleşilerden Canan Dila tarafından hazırlanan "İnsanı Ararken" adlı çalışma da ilgi gördü.

DOĞAN CÜCELOĞLU'NUN KİTAPLARI

Kişisel gelişim kitapları ve bilimsel makalelerinde Türk insanının düşünce, duygu ve davranışlarını inceleyen Doğan Cüceloğlu'nun kitapları şunlar:

"Var mısın?", "Öğretmenim Bir Bakar Mısın?", "Evlenmeden Önce", "Geliştiren Anne-Baba", "Derviş'in Aklı", "Gerçek Özgürlük", "İçimizdeki Çocuk", "İletişim Donanımları", "Başarıya Götüren Aile", "Savaşçı", "Mış Gibi Yetişkinler", "Mış Gibi Yaşamlar", "Korku Kültürü", "Onlar Benim Kahramanım", "Öğretmen Olmak, Bir Can'a Dokunmak", "Bir Kadın Bir Ses", "İçimizdeki Biz", "İnsan Ve Davranışı", "İnsan İnsana", "İnsan İnsana sohbetler 1"

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