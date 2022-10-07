Bu sorulara neden aynı yanıt veriliyor?

- O şehrin sondan üçüncü harfiyle bir hayvan ismi düşünün. Tabii bu cevapları bir kağıda yazmayı ihmal etmeyin.

- Teste göre öncelikle 1 ile 9 arasında bir sayı tutun. Ardından bu sayıyı 9'la çarpın.

Kişisel gelişim kitaplarıyla tanınan Türk psikolog ve akademisyen Doğan Cüceloğlu'nun, Gerçek Özgürlük isimli kitabında geçen bir test sosyal medyada sıkça paylaşılıyor. Testi çözen internet kullanıcılarının aklından ise genellikle aynı cevaplar geçiyor. Peki sosyal medyada yayılan test nedir?

SIRA GELDİ CEVAPLARA

Seçtiğiniz ülke Danimarka, şehir Rize ve hayvan inek miydi? Cevap evetse nasıl oldu da yanıtlar önceden tahmin edilebildi?

Gerçek Özgürlük kitabında emekli psikoloji profesörü Yakup Bey'in Edebiyat Fakültesi'nde psikoloji bölümü üçüncü sınıf öğrencisi olan Timur'a yaptığı testin sırrı aslında yaşadığımız kültür...

Kitapta Yakup Bey, Timur'a cevapları şu şekilde öngördüğünü anlatıyor:

"İkimiz de Türkiye'de yetiştik. Onun için size tek ya da sınırlı sayıda seçeneği olan sorular sordum ve sınırlı sayıda seçenekler arasından aynı kültürden biri olarak neyi seçeceğinizi önceden tahmin edebildim. Hepsi bundan ibaret."

"İlk olarak şunu bilmelisiniz, matematiksel olarak 'dokuza bölünebilirlik ilkesi'ne uyan her sayının birinci ve ikinci hanelerinin toplamı 9 olacaktır. Yani ilk işlemin sonucu tekti. Dokuzun 'D'sine matematiksel yönden kaçınılmaz olarak ulaştıktan sonra gerisi çorap söküğü gibi geliyor.

Çünkü biz Türkiye'de büyürken 'D'yle başlayan bir ülke olarak Danimarka'yı, Dominik Cumhuriyeti ve Dağıstan'dan daha sık duyduk. Etrafımızda bu konuşuldu. Bir kültürde belirli ortamlarda en sık kullanılan kelime, o ortam yeniden ortaya çıkınca (ki burada 'D'yle başlayan bir ülke) hemen akla geliveren olur. Roma kenti de 'R' ile başlıyor ama Türkiye'de yaşayan ve Türkçe konuşan herkes Rize'yi Roma'dan daha sık duyuyor. Aynı şekilde, 'İ' harfiyle başlayan bir hayvan düşünülünce de ilk akla gelen 'inek' oluyor.