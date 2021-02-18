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HaberlerGündemDOĞAN CÜCELOĞLU! Son dakika... Doğan hocaya veda...
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Doğan hocaya veda...

İstanbul'da salı günü evinde hayatını kaybeden psikolog ve yazar Prof. Dr. Doğan Cüceloğlu son yolculuğuna uğurlanıyor. Cüceloğlu için Levent Afet Yolal Camii'nde tören düzenleniyor

DOĞAN CÜCELOĞLU! Son dakika... Doğan hocaya veda...
Doğan hocaya veda...
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DHA

İstanbul Beşiktaş'taki evinde, 83 yaşındaki psikolog ve yazar Prof. Dr. Doğan Cüceloğlu geçen salı günü hayatını kaybetmişti.

Cüceloğlu için, bugün Beşiktaş'taki Levent Afet Yolal Camii'nde cenaze töreni düzenleniyor. Cüceloğlu'nun Türk bayrağına sarılı tabutu, camiye getirildi.

YAKINLARI GÖZYAŞINA BOĞULDU

DHA'da yer alan habere göre eşi Yıldız Hacıevliyagil Cüceloğlu, ailesi ve yakınları, Cüceloğlu'nun tabutu başında gözyaşı döktü.

Ünlü yazarın cenazesi, kılınacak cenaze namazının ardından Aşiyan Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

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