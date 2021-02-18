Doğan hocaya veda...

İstanbul Beşiktaş'taki evinde, 83 yaşındaki psikolog ve yazar Prof. Dr. Doğan Cüceloğlu geçen salı günü hayatını kaybetmişti.
Cüceloğlu için, bugün Beşiktaş'taki Levent Afet Yolal Camii'nde cenaze töreni düzenleniyor. Cüceloğlu'nun Türk bayrağına sarılı tabutu, camiye getirildi.
YAKINLARI GÖZYAŞINA BOĞULDU
DHA'da yer alan habere göre eşi Yıldız Hacıevliyagil Cüceloğlu, ailesi ve yakınları, Cüceloğlu'nun tabutu başında gözyaşı döktü.
Ünlü yazarın cenazesi, kılınacak cenaze namazının ardından Aşiyan Mezarlığı'nda toprağa verilecek.
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