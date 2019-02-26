- SON DAKİKA
- GÜNDEM
- EKONOMİ
- SPOR
- CANLI SKOR
- SÜPER LİG
- TFF 1.LİG
- BASKETBOL
- NBA
- İDDAA
- HT SPOR ARENA
- TAKIMLAR
- KATEGORİLER
- MAGAZİN
- KADIN
- SAĞLIK
- YAZARLAR
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Rum tarafının tek taraflı girişimlerini sürdürerek Akdeniz'deki doğal zenginliğe tek başına sahip çıkma çabası yerine iş birliği yaklaşımı sergilemesi gerektiğini belirterek, "Tüm bu çağrılarımıza olumlu yanıt verilmemesi karşısında eli kolu bağlı bekleyecek değiliz" dedi. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, bugün Rum lider Nikos Anastasiadis ile yapacağı görüşme öncesi önemli değerlendirmelerde bulundu.
AKINCI: "BEKLENTİMİ İLETTİM"
AA'da yer alan habere göre, Cumhurbaşkanı Akıncı, görüşmede beklentisinin kurucu devletlerin yetkilerinin genişletilmesi konusundaki görüşlerini netleştirmesi olduğuna ifade ederek, Anastasiadis ile yaptıkları telefon görüşmesinde kendisine bu beklentisini söylediğini, Rum liderin de toplantıya hazırlıklı geleceğini beyan ettiğini bildirdi.
Akıncı, Anastasiadis'in 26 Ekim'de yaptıkları görüşmede kurucu devletlerin yetkilerinin genişletilmesi önerisine herhangi bir somut görüş ortaya koyamadığını belirterek, "Rum liderin gerek bu konuda getireceği görüş ve önerileri dinlemeye gerekse daha başka fikirleri varsa bunları samimiyetle ele almaya hazırız" diye konuştu.
"FEREDASYON MODELİ BİZİM GÖRÜŞÜMÜZDÜ"
Rum lider ile yapacakları görüşmenin yıllardır süren müzakere sürecinin bir parçası olmadığına dikkati çeken Cumhurbaşkanı Akıncı, "Yetkilerin iki kurucu devlette yoğunlaşması anlamını taşıyan federasyon modeli öteden beri Kıbrıs Türk tarafının görüşüydü. Yetkileri kurucu devletler yerine daha çok merkezde toplama çabası ise Rum tarafının geleneksel tavrıydı. Şimdi bizim istediğimize yakın bir konuma gelmişlerse bizim buna kapalı olmamız söz konusu olmaz" ifadelerini kullandı.
"ORTAK ARAYIŞA YARDIMCI OLMALILAR"
Akıncı, Kıbrıs müzakerelerine ilişkin görüşmelerin resmen yapılabilmesi için ortak bir zemin arayışının BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs için görevlendirdiği geçici özel danışmanı Jane Holle Lute tarafından yürütüldüğünü anımsatarak, görüşmede Rum lider Anastasiadis'in tavrı net olursa, BM temsilcisi Lute’un taraflar arasında ortak zemin arayışına yardımcı olabileceğini söyledi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.