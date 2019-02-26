Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Rum tarafının tek taraflı girişimlerini sürdürerek Akdeniz'deki doğal zenginliğe tek başına sahip çıkma çabası yerine iş birliği yaklaşımı sergilemesi gerektiğini belirterek, "Tüm bu çağrılarımıza olumlu yanıt verilmemesi karşısında eli kolu bağlı bekleyecek değiliz" dedi. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, bugün Rum lider Nikos Anastasiadis ile yapacağı görüşme öncesi önemli değerlendirmelerde bulundu.

AKINCI: "BEKLENTİMİ İLETTİM"

AA'da yer alan habere göre, Cumhurbaşkanı Akıncı, görüşmede beklentisinin kurucu devletlerin yetkilerinin genişletilmesi konusundaki görüşlerini netleştirmesi olduğuna ifade ederek, Anastasiadis ile yaptıkları telefon görüşmesinde kendisine bu beklentisini söylediğini, Rum liderin de toplantıya hazırlıklı geleceğini beyan ettiğini bildirdi.

Akıncı, Anastasiadis'in 26 Ekim'de yaptıkları görüşmede kurucu devletlerin yetkilerinin genişletilmesi önerisine herhangi bir somut görüş ortaya koyamadığını belirterek, "Rum liderin gerek bu konuda getireceği görüş ve önerileri dinlemeye gerekse daha başka fikirleri varsa bunları samimiyetle ele almaya hazırız" diye konuştu.

"FEREDASYON MODELİ BİZİM GÖRÜŞÜMÜZDÜ"

Rum lider ile yapacakları görüşmenin yıllardır süren müzakere sürecinin bir parçası olmadığına dikkati çeken Cumhurbaşkanı Akıncı, "Yetkilerin iki kurucu devlette yoğunlaşması anlamını taşıyan federasyon modeli öteden beri Kıbrıs Türk tarafının görüşüydü. Yetkileri kurucu devletler yerine daha çok merkezde toplama çabası ise Rum tarafının geleneksel tavrıydı. Şimdi bizim istediğimize yakın bir konuma gelmişlerse bizim buna kapalı olmamız söz konusu olmaz" ifadelerini kullandı.

"ORTAK ARAYIŞA YARDIMCI OLMALILAR"

Akıncı, Kıbrıs müzakerelerine ilişkin görüşmelerin resmen yapılabilmesi için ortak bir zemin arayışının BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs için görevlendirdiği geçici özel danışmanı Jane Holle Lute tarafından yürütüldüğünü anımsatarak, görüşmede Rum lider Anastasiadis'in tavrı net olursa, BM temsilcisi Lute’un taraflar arasında ortak zemin arayışına yardımcı olabileceğini söyledi.