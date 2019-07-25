Habertürk’ten Emrah Doğru’nun haberine göre, Bölgede Ermenistan ve birçok ülkeden gelen Ermeniler ile bölgede turizm alanında canlılık yaşanıyor.

Sultan Alpaslan’nın diyarı, laleler şehri Muş’ta ziyarete gelen yerli ve yabancı turistlerin ilk uğrak yeri olan Meryem Ana ve Çengilli kiliselerinin restorasyonunun yapılması durumunda, inanç turizmine büyük ölçüde katkı sağlanacağına inanılıyor.

Daron Muş Ermenileri Dayanışma Sosyal Turizm Derneği Başkanı Hayrettin Arslan Habertürk’e yaptığı açıklamada, son yıllarda bölgemizde yaşanan huzur ortamıyla birlikte Muş’ta bir canlılık yaşanmaya başlandığını söyledi. İnanç turizmi için çok büyük bir öneme sahip olan kiliselerinin restorasyonlarının yapılmasıyla Muş’ta inanç turizminin gelişeceğini, hem de ilin ekonomisine çok büyük bir katkısı olacağını vurguladı.

Muş'ta ayakta olan ve zamana yenik düşen birçok kilisenin olduğunu aktaran Arslan şöyle konuştu, “Muş’taki kiliselerinin en azından bir kaç tanesinin restorasyonu yapılırsa büyük bir inanç turizm patlaması olacağına inanıyoruz. Derneğimizin aracılığıyla ve ikili ilişkiler kurarak bir çok turizm acentalarıyla ikna ederek kentimize çekiyoruz”.

"KİLİSE VE MEZARLIKLAR DEFİNECİLERİN KURBANI OLDU"

Kentteki kiliseler ve ermeni mezarlıkları maalesef defineciler tarafından talan edilerek yapılara ciddi zarar verdiklerini belirten, Arslan “Maalesef ilimizdeki kiliseler çok kötü koşullarda. Kale mahallesinde bulunan Meryem ana kilisesinin içi resmen çöplük alanı gibi. Kiliseye ziyarete gelen ziyaretçiler kokudan içeriye giremiyor ve bu durum karşısında çok üzülüyorlar. İbadethanelerin bu şekilde olması ne ilimize nede halkımıza aslında yakışmıyor. Gerekli çalışmalar yapılır ise inanıyorum ki herkes tarafından taktirle karışılanır” İfadelerini kullandı.

"FİKİR SINIRLARIMIZI AÇARSAK HER KONUDA ANLAŞABİLİRİZ"

Kenti gezmeye gelen Ermenistan Milli Cumhuriyeti Meclisi eski Milletvekili Aragats Ağoyan ise Her yıl birkaç defa vatandaşlarımızla Muş’a gelip iki millet arasında kültür alış verisinde bulunduklarını söyledi. İki ülke arasında diplomatik krizlerin yaşanmamasını istediklerini aktaran Ağoyan, “Diplomatik anlaşmasızlıklar nedeniyle maalesef sınır kapılarımızda birbirimize kapalı. Önce fikir sınırlarımızı açarsak aslında her konuda anlaşabiliriz ve iki ülkede bu durumdan kazançlı çıkacağına hiç şüphem yoktur dedi” diye konuştu.