Yıllardır telefonla ya da internet üzerinden yapılan dolandırıcılıkların haberlerini yazan çizen bir gazeteci olarak bu kez neredeyse ben dolandırıcıların ağına düşüyordum…

Her şey, sahibinden.com’a bir kamera ilanı koymamla başladı. Kullanmadığım fotoğraf makinemi satmak için birkaç gün önce ilan verdim. İlanı koyduktan bir gün sonra ise WhatsApp’tan bir mesaj aldım. +1(829)...7318 no’lu telefondan gelen bir mesaj. Profil fotoğrafında üniformalı bir asker görünüyordu. Mesaja ‘Selamün aleyküm’ diye başladı ve İngilizce yazmaya devam etti. Adının Michael Butler olduğunu ve İncirlik Üssü’ne atanan bir Amerikan askeri olduğunu yazdı.

Kendisinden Captain Michael Butler olarak bahsediyordu ve ilana koyduğum kamerayı beğendiğini, İsveç Stockholm’de yaşayan kuzenine hediye olarak almak istediğini yazdı. Bir Amerikan askerinin mesaja ‘Selamün aleyküm’ diye başlaması çok tuhaf geldi tabii. Ancak arkasından ne çıkacak diye yazışmayı sürdürdüm. Satış fiyatında anlaştık. Ancak kamerayı Stockholm’e kargolamamı istedi.

Kargo ücretini de kendisinin karşılayacağını, kargo için de ayrıca 300 TL’yi hesabıma göndereceğini yazdı, benden Iban ve mail adresi istedi. Bu arada Stockholm’de yaşadığını söylediği kuzeninin adının Jennifer Smith olduğunu yazdı ve kuzeninin adres bilgisini paylaştı. Jennifer Smith ismini görünce iyice işkillendim. Çok uydurma bir isim gibiydi. Mr. And Mrs. Brown gibi bir şey!

BANK OF AMERİCA’DAN MAIL

Bu hikayede her şey bir garipti ama ‘acaba neye çattım’ın merakıyla devam edip kendini Yüzbaşı Butler olarak tanıtan kişiyle yazışmayı sürdürdüm. Anlaşmamıza göre bir sonraki sabah parayı hesabıma gönderecek, ben de kamerayı kargolayacaktım. Ancak kargo için bir şirkette ısrarcıydı. Başka bir kargo şirketinden göndermemi istemiyordu.

Bu işte bir bit yeniği olduğu kesindi. ‘Dur bakalım ne çıkacak’ diye düşünürken ertesi sabah bir mail aldım. Bank of America’dan gelen bir mail. Michael Butler’ın havuz bir hesaba para gönderdiğini ancak kargo takip numarasını gönderilen mail’e girdiğimde paranın kendi hesabıma geçeceğini yazıyordu. Gelen mail’in bir bankadan gelmiş olması mümkün değildi. Zira mailde Bank of America’nın bir şubesinden fotoğraf, renkli yazılar ve genel müdürünün bir fotoğrafı bulunuyordu. Mail’i aldıktan sonra Michael Butler’e tekrar yazdım. ‘Mail’i aldım ama bu alışveriş hiç güvenilir gelmedi bana’ dedim. ‘Dinle beni… Ben bir Amerikan askeriyim ve güvenilirim’ diyerek askeri kimlik kartını gönderdi, beni ikna etmeye çalıştı.

BU TEZGAH YENİ DEĞİL

Bu arada internette ‘Michael Butler-sahibinden’ kelimelerini aradığımda karşıma çıkan ilk yazı, sahibinden.com’a dadanan dolandırıcılarla ilgili şikayetlerdi. Son birkaç ayda onlarca kişi çeşitli forum sitelerinde dile getirmiş başlarından geçen olayları. Hepsinin hikayesi de benimle aynı. İncirlik Üssü’ne yeni atanan bir yüzbaşı… Bazen İsveç’teki bazen Nijerya’daki, bazen Mısır’daki akrabasına hediye almak istiyor… Ve en son da Bank of America’dan mail geliyor hepsine. Kimine tıpkı benim gibi yüzbaşı Michael Butler olarak yazmışlar kimine de yüzbaşı Carol Watson… Biraz daha araştırma yapınca gördüm ki bu tezgah yeni değil, 2015’ten beri çeşitli online alışveriş siteleri üzerinden, en çok da sahibinden.com üzerinden aynı taktikle dolandırıcılık yapan bir çete var. Bu çetenin Nijeryalı olduğu bilgisi var. Hatta birkaç yıl önce yine kendisini ‘Amerikan askeriyim’ diye tanıtarak sosyal medya üzerinden tanıştığı bir kişiyi dolandırmak isteyen bir Nijeryalı yakalanmış.

Uzun lafın kısası anladım ki ilk değilim ama son olmalıyım! O nedenle de bu işi burada bırakmayacağım…