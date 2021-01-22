Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündem
ABONE OL

Dolandırıcı 'yüzbaşı Michael Butler'a dikkat

Aman dikkat! İnternet alışveriş sitelerine dadanan dolandırıcı çetesinin ağına düşmeyin. Kendini İncirlik Üssü’nde görevli ABD’li yüzbaşı olarak tanıttı, Habertürk yazarı Esra Boğazlıyan’ı dolandırmaya çalıştı…

Dolandırıcı 'yüzbaşı Michael Butler'a dikkat

Yıllardır telefonla ya da internet üzerinden yapılan dolandırıcılıkların haberlerini yazan çizen bir gazeteci olarak bu kez neredeyse ben dolandırıcıların ağına düşüyordum…

Her şey, sahibinden.com’a bir kamera ilanı koymamla başladı. Kullanmadığım fotoğraf makinemi satmak için birkaç gün önce ilan verdim. İlanı koyduktan bir gün sonra ise WhatsApp’tan bir mesaj aldım. +1(829)...7318 no’lu telefondan gelen bir mesaj. Profil fotoğrafında üniformalı bir asker görünüyordu. Mesaja ‘Selamün aleyküm’ diye başladı ve İngilizce yazmaya devam etti. Adının Michael Butler olduğunu ve İncirlik Üssü’ne atanan bir Amerikan askeri olduğunu yazdı.

Kendisinden Captain Michael Butler olarak bahsediyordu ve ilana koyduğum kamerayı beğendiğini, İsveç Stockholm’de yaşayan kuzenine hediye olarak almak istediğini yazdı. Bir Amerikan askerinin mesaja ‘Selamün aleyküm’ diye başlaması çok tuhaf geldi tabii. Ancak arkasından ne çıkacak diye yazışmayı sürdürdüm. Satış fiyatında anlaştık. Ancak kamerayı Stockholm’e kargolamamı istedi.

Kargo ücretini de kendisinin karşılayacağını, kargo için de ayrıca 300 TL’yi hesabıma göndereceğini yazdı, benden Iban ve mail adresi istedi. Bu arada Stockholm’de yaşadığını söylediği kuzeninin adının Jennifer Smith olduğunu yazdı ve kuzeninin adres bilgisini paylaştı. Jennifer Smith ismini görünce iyice işkillendim. Çok uydurma bir isim gibiydi. Mr. And Mrs. Brown gibi bir şey!

BANK OF AMERİCA’DAN MAIL

Bu hikayede her şey bir garipti ama ‘acaba neye çattım’ın merakıyla devam edip kendini Yüzbaşı Butler olarak tanıtan kişiyle yazışmayı sürdürdüm. Anlaşmamıza göre bir sonraki sabah parayı hesabıma gönderecek, ben de kamerayı kargolayacaktım. Ancak kargo için bir şirkette ısrarcıydı. Başka bir kargo şirketinden göndermemi istemiyordu.

Bu işte bir bit yeniği olduğu kesindi. ‘Dur bakalım ne çıkacak’ diye düşünürken ertesi sabah bir mail aldım. Bank of America’dan gelen bir mail. Michael Butler’ın havuz bir hesaba para gönderdiğini ancak kargo takip numarasını gönderilen mail’e girdiğimde paranın kendi hesabıma geçeceğini yazıyordu. Gelen mail’in bir bankadan gelmiş olması mümkün değildi. Zira mailde Bank of America’nın bir şubesinden fotoğraf, renkli yazılar ve genel müdürünün bir fotoğrafı bulunuyordu. Mail’i aldıktan sonra Michael Butler’e tekrar yazdım. ‘Mail’i aldım ama bu alışveriş hiç güvenilir gelmedi bana’ dedim. ‘Dinle beni… Ben bir Amerikan askeriyim ve güvenilirim’ diyerek askeri kimlik kartını gönderdi, beni ikna etmeye çalıştı.

BU TEZGAH YENİ DEĞİL

Bu arada internette ‘Michael Butler-sahibinden’ kelimelerini aradığımda karşıma çıkan ilk yazı, sahibinden.com’a dadanan dolandırıcılarla ilgili şikayetlerdi. Son birkaç ayda onlarca kişi çeşitli forum sitelerinde dile getirmiş başlarından geçen olayları. Hepsinin hikayesi de benimle aynı. İncirlik Üssü’ne yeni atanan bir yüzbaşı… Bazen İsveç’teki bazen Nijerya’daki, bazen Mısır’daki akrabasına hediye almak istiyor… Ve en son da Bank of America’dan mail geliyor hepsine. Kimine tıpkı benim gibi yüzbaşı Michael Butler olarak yazmışlar kimine de yüzbaşı Carol Watson… Biraz daha araştırma yapınca gördüm ki bu tezgah yeni değil, 2015’ten beri çeşitli online alışveriş siteleri üzerinden, en çok da sahibinden.com üzerinden aynı taktikle dolandırıcılık yapan bir çete var. Bu çetenin Nijeryalı olduğu bilgisi var. Hatta birkaç yıl önce yine kendisini ‘Amerikan askeriyim’ diye tanıtarak sosyal medya üzerinden tanıştığı bir kişiyi dolandırmak isteyen bir Nijeryalı yakalanmış.

Uzun lafın kısası anladım ki ilk değilim ama son olmalıyım! O nedenle de bu işi burada bırakmayacağım…

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Konya'da otomobil ile yolcu otobüsü çarpıştı: 1 ölü
GÜNDEMOtomobil ile yolcu otobüsü çarpıştı: 1 ölü
Ramazan ne zaman başlıyor 2021? - Ramazan Bayramı hangi günlere denk geliyor?
GÜNDEMRamazan ne zaman başlıyor 2021?
Yavuz Bahadıroğlu mahlasıyla bilinen tarihçi ve yazar Niyazi Birinci vefat etti
GÜNDEMTarihçi ve yazar Yavuz Bahadıroğlu vefat etti
2021 Bedelli askerlik kura sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? - Bedelli askerlik yerleri tarihi...
GÜNDEMBedelli askerlik kura sonuçları açıklandı mı?
Deprem mi oldu, nerede kaç şiddetinde? 21 Ocak Son Dakika Kandilli Rasathanesi son depremler haritası
GÜNDEMDeprem mi oldu, nerede kaç şiddetinde?
Üşümesin diye üzerini örttükleri adamın, dakikalar sonra öldüğünü fark ettiler
GÜNDEMÖlen vatandaşı uyuyor zannettiler!
20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman kalkacak? 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı saatleri
GÜNDEM20 yaş altı sokağa çıkma yasağı saatleri
5 kilometre omuzlarda ve kızağa çevrilen sedyede taşınarak kurtarıldı
GÜNDEM5 kilometre omuzlarda taşınarak kurtarıldı
Sağlık Bakanlığı 16 bin personel alımı yapacak! KPSS tercih kılavuzu ne zaman yayınlanacak?
GÜNDEMSağlık Bakanlığı 16 bin personel alımı yapacak!
Katil torun anne ile babasının ayrılmasından, babaannesini sorumlu tutmuş
GÜNDEMBabaannesini bu yüzden vurmuş!