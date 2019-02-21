Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre, Dolunay Soysert’in rol aldığı, ödüllü yazar Seray Şahiner’in imzasını taşıyan tek kişilik “Kul” oyunu, önceki akşam gerçekleşti.

Seyircilerden tam not olan "Kul" oyun sonunda ayakta alkışlandı. İzlemeye gelenler arasında Metin Uca, "Oyunu izledim ve çok beğendim. Dolunay gerçekten mükemmel bir oyun sergiledi. Onu yürekten tebrik ediyorum" açıklamasını yaptı.

Oyun sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Soysert, "Herkesin beğenmesi beni çok mutlu etti. Oyun sonrasında biraz duygulandım ama olsun" şeklinde konuştu.