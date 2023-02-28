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Domates buzluğa nasıl konur? Dolapta ve buzlukta domates saklama yöntemleri

Domates yaz aylarının vaz geçilmez sebzelerinin başında gelmektedir. Mis gibi kokusu, lezzeti ve rengiyle domates hemen herkesin severek tükettiği bir sebzedir. Domatese mevsimindeyken ulaşmak kolay peki ya mevsiminin dışındaysa? O zaman doğru saklama yöntemiyle istenildiği zaman domates tüketilebilir. İşte tüm detayları ve püf noktalarıyla domates saklama yöntemleri…

Domates Buzluğa Nasıl Konur? Dolapta ve Buzlukta Domates Saklama Yöntemleri
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Yaz domateslerini konserve şeklinde hazırlanarak saklanması en sık kullanılan yöntemler arasındadır. Bu yöntemle hazırladığımız domatesler daha çok yemeklik kullanım için uygundurlar. Dondurucuda sakladığınız domatesleri salatalarda da kullanma imkânınız olur. Gelin şimdi domates buzluğa nasıl konur, dondurucuya domates nasıl konmalı sorularının cevabını verelim.

Buzlukta Domates Nasıl Saklanır?

Kışlık tüketim için hazırlayıp buzluklarınızda sakladığınız domatesleri 9-10 ay boyunca buzlukta muhafaza edebilirsiniz.

  • Domatesleri önceden yemeklik veya salatalık kullanım için tercih ettiğiniz ebatlarda doğranmış şekilde buzluğa atmak mümkündür. Bunun için ilk olarak domateslerin kabuklarını soymalısınız.
  • Taze şekilde temin ettiğiniz domatesleri yıkadıktan sonra üzerlerine çarpı şeklinde 3 cm boyunda çizikler atın.
  • Çizdiğiniz domatesleri önceden tencerede kaynattığınız kaynar suyun içine atın. Bu işlemde amacımız domatesleri pişirmek değil, kabuklarının rahat soyulmasını sağlamaktır.
  • Domateslerin çizdiğiniz kabuk tarafları kıvrılmaya başlayınca kaynar sudan alabilirsiniz.
  • Domateslerin yumuşamasına müsaade etmeyin. Hazırladığınız domatesleri kaynar sudan almadan önce bir kabın içinde buzlu soğuk su hazırlayın. Kaynar sudan aldığınız domatesleri suyunu süzerek hiç bekletmeden buzlu soğuk suyun içine atın. Bu işlem domateslerin kabuklarının rahatça ayrılmasını sağlayacaktır.
  • Buzlu soğuk suda 3 dakika soğuyan domateslerinizi sudan alarak kuruması için bekleyin. Domatesler kuruduktan sonra kabuklarını elinizle rahatça soyabilirsiniz.
  • Soyduğunuz domatesleri arzu ettiğiniz büyüklükte doğrayın. Domatesleri daha iri parçalar halinde doğramak istiyorsanız önce ikiye bölün ve bir çay kaşığı yardımıyla çekirdekli ve daha sulu olan kısımları boşaltın.
  • Eğer domatesleri küçük parçalar halinde saklamak istiyorsanız domatesleri doğradıktan sonra suyunun bir kısmını süzdürün. Doğrayıp hazırladığınız domatesleri kullanım miktarınıza göre porsiyonlara ayırın ve buzdolabı poşetlerine doldurun.
  • Poşetlerin içinde hava kalmaması çok önemli! Bir pipet yardımıyla buzdolabı poşetlerinin içindeki havayı boşaltabilirsiniz.
  • Hazırladığınız domatesler fazladan bir buzdolabı poşetine daha koyarsanız dolap içindeki ürünlerin kokularının karışmasını önlemiş olursunuz.
  • Artık domatesleri buzluğa atabilirsiniz.

Domates Dolaba Nasıl Atılır?

Eğer ilk yöntem size zahmetli geldiyse tüm bu süreçlerle uğraşmadan kullanabileceğiniz bir yöntem var. Bu yöntemde domatesleri kabuklarını dahi soymadan buzluğa atıyoruz.

  • Bunun için aldığınız domatesleri önce iyice yıkayın. Bu yöntem için iri köy domatesleri kullanılmasını öneririz.
  • Yıkadığınız domatesler tek tek buzdolabı poşetlerine yerleştirin veya bir streç filme sarın.
  • Hava almayacak şekilde sardığınız domatesleri buzdolabına kaldırabilirsiniz.
  • Domatesleri kullanacağınız zaman buzluktan çıkarıp arzu ettiğiniz şeklide doğrayarak kullanabilirsiniz.
  • Buzdolabından çıktıktan sonra domateslerin çözülmesi 10 dakika kadar sürebilir. Domatesler donuk haldeyken de rahatlıkla ezilmeden doğrayabilirsiniz.

Dondurucuya Domates Nasıl Konmalı?

Son olarak domatesleri buzlukta rendelenmiş halde de saklayabilirsiniz. Bu yöntem konserve hazırlamaktan daha az zahmetli bir yöntemdir. Bunun için ilk aşama anlattığımız gibi domatesleri kaynar sudan buzlu suya aktararak kabuklarını rahat soyulabilir hale getirin ve kabuklarını soyun. Kabuklarını soyduğunuz domatesleri ister bir rende yardımıyla rendeleyebilir dilerseniz de mutfak robotu kullanarak parçalayabilirsiniz. Hazırladığınız domatesleri kilitli poşetlere tek tüketimlik porsiyonlar halinde doldurun. Poşetlerin içindeki havanın iyice boşalmasını sağladıktan sonra ağzını kapatıp yassı şekilde dondurucuya yerleştirebilirsiniz. Bu şekilde hazırladığınız domates rendelerini kışın istediğiniz zaman buzluktan çıkarıp çözülmesini beklemeden yemeklere kullanabilirsiniz.

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Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk

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