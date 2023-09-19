Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Domuz sanıp tüfekle vurdukları arkadaşları öldü - En Son Haberler

        Domuz sanıp tüfekle vurdukları arkadaşları öldü

        Çanakkale'nin Lapseki ilçesi dramatik bir sahneye şahit oldu. 40 yaşındaki Kadri Can, arkadaşları tarafından domuz sanılıp tüfekle vuruldu. Ağır yaralanan Can olay yerinde hayatını kaybetti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.09.2023 - 20:47 Güncelleme: 19.09.2023 - 20:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        Domuz sanıp arkadaşlarını vurdular
        ABONE OL
        ABONE OL

        Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde Kadri Can (40), arkadaşları B.B. ve S.P. tarafından domuz sanılarak tüfekle vuruldu. Can yaşamını yitirirken, B.B. ile S.P. ise gözaltına alındı.

        Olay, sabah saatlerinde Lapseki ilçesine bağlı İlyasköy yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, evli ve 2 çocuk babası Kadri Can, arkadaşları B.B. ve S.P. ile tarlalarına dadanan domuzları uzaklaştırmak için tüfekle ava çıktı.

        DOMUZ SÜRÜSÜNE ATEŞ AÇTILAR AMA...

        FOTO: DHA
        FOTO: DHA

        Araziye dağılan arkadaşlar, domuz sürüsüne ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği Kadri Can kanlar içerisinde kalırken, durumu gören arkadaşları B.B. ile S.P. hemen yardım istedi. İhbar üzerine bölge jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Can'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. B.B. ile S.P., jandarma tarafından gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ederken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Lapseki
        #haberler
        #kadri can
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Bakan Işıkhan'dan zam açıklaması
        Bakan Işıkhan'dan zam açıklaması
        "Karabağ'da antiterör operasyonu başlatıldı"
        "Karabağ'da antiterör operasyonu başlatıldı"
        Buruk'tan Kopenhag ve Zaha sözleri
        Buruk'tan Kopenhag ve Zaha sözleri
        MHP kurultayı 17 Mart'ta
        MHP kurultayı 17 Mart'ta
        En sıcak en kurak günler
        En sıcak en kurak günler
        Halka arzlar sağlıklı mı?
        Halka arzlar sağlıklı mı?
        O polis hayatını kaybetti!
        O polis hayatını kaybetti!
        İsmail Kartal'ın Avrupa planı!
        İsmail Kartal'ın Avrupa planı!
        Haluk Levent’ten gazilere konser
        Haluk Levent’ten gazilere konser
        Eşini öldürüp elinde bıçakla yürümüştü! O sözcüğü söyledi!
        Eşini öldürüp elinde bıçakla yürümüştü! O sözcüğü söyledi!
        Arda Güler sahalara dönüyor!
        Arda Güler sahalara dönüyor!
        Kuntz'un yerine 3 aday!
        Kuntz'un yerine 3 aday!
        Eski Çin Dışişleri Bakanı neden görevden alındı?
        Eski Çin Dışişleri Bakanı neden görevden alındı?
        Trudeau'nun sözleri gerilim yarattı
        Trudeau'nun sözleri gerilim yarattı
        Ağrı'ya 42 yıl önce düşmüştü... "Oldukça kıymetli"
        Ağrı'ya 42 yıl önce düşmüştü... "Oldukça kıymetli"
        5 tarihi camimiz artık dünya mirası
        5 tarihi camimiz artık dünya mirası
        Granada'da Müslüman mezarlığı ortaya çıkarıldı
        Granada'da Müslüman mezarlığı ortaya çıkarıldı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sözümü kesmeye hakkın yok, saygı duyacaksın
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sözümü kesmeye hakkın yok, saygı duyacaksın
        Tarihi Yarımada'dan vazgeçemiyor
        Tarihi Yarımada'dan vazgeçemiyor