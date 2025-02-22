Türkiye son yılların en derin soğuklarının etkisine girdi, bölgesel olarak yağış alan ülkede her yer (kıyı Akdeniz hariç) 0°C’ye yakın, Marmara’da -5°C hissediliyor. İç ve Doğu Anadolu’da ise gündüz -20°C’lere, gece -30°C’leri de aşan hipotermi koşulları yaşanıyor.

Yağışlar ise yurdun kuzey çizgisindeki Marmara ve Karadeniz genelinde kar şeklinde devam ediyor.

Marmara’da Çanakkale-Balıkesir arasında lokal ve en az yağış alan kesimler görülürken, İstanbul ve Batı Karadeniz bu yağışların en kuvvetli ve uzun süreli olanlarının tam rotasında.

İSTANBUL'DA KAR NE KADAR SÜRECEK?

İstanbul’da Karadeniz’in bir su buharı havuzu gibi yerden yukarı aranan nemi sağlamasıyla, kuzeyden güneye de hareket eden soğuk akışın bu su buharıyla bulutlarını geliştirmesi kar görmemizi sağlıyor. Deniz etkisi ile gelişimini sürdüren yağış bulutları bugün içinde, gece daha seyrek aralıklarla, pazar gün içinde ve hatta pazartesi sabahı dahi İstanbul’a kar bırakabilir. İstanbul-Kocaeli-Düzce-Bartın bu yağışların en uzun süreceği alan olarak görünüyor. Kar yağışlarının pazartesi kesilmiş olma ihtimali yükseliyor fakat hava sıcaklıkları gündüz gece pek yükselmiyor, en çok 3-4°C’lere çıkıp yeniden -1°C’lere düşen sıcaklıklar, pazartesi sabahı yolları oldukça riskli ve kaygan yapabilir.

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PAZARTESİ OKULLAR TATİL OLUR MU?

Herkese pazartesi günü Marmara’da okullar tatil olur mu diye soruyor. Bu duruma pazar akşamı olurken meteorolojik tahminlerin en güncelinin değerlendirilmesiyle karar verilir. Yetkililerce okulların tatil edildiğine dair bir açıklama gelebilir. Tahminler bu soğuk havanın ancak 25 Şubat Salı günü üstümüzden biraz kalkacağını gösteriyor.

DOĞU KARADENİZ'DE ULAŞIM DURABİLİR

Doğu Karadeniz’de ise bugünden itibaren özellikle Artvin-Rize arasında tüm köy yolları ulaşıma kapanabilir, şimdiden Karadeniz sahi yolu dahil olmak üzere, ulaşımın durabileceği ve yolda ulaşımın kesintilerle ilerleyebileceği (karayolları ve görevlilerin çalışmaları ile) tahmin ediliyor. Artvin ve çevresinde 1 metrenin üzerinde kar henüz dağlara ulaşmadan görebileceğiz. İyice yüksek kesimlerde ise muhtemelen yetişkin bir insan boyunu aşan miktar kar yağacaktır. Erzurum-Artvin-Rize çevresindeki kayak tesislerinde, bu bölgelere ulaşım yapılan yollarda çığ düşme tehlikesi beliriyor. Özellikle yarından sonra ve 24 Şubat Pazartesi günü heyelan, çığ, ağaç devrilmesi, kayaların düşmesi gibi riskler, yüksekte olan Karadeniz yollarını bekliyor. Bu duruma uygun davranmak ve acil durumlar dışında yollara çıkmamakta yarar var.

REKLAM İÇ BÖLGELERDE SON DURUM Anadolu’da kar yağışı her yerde görülmediği için ve medyanın gözü İstanbul’da olduğu için, Konyalı, Antalyalı, İzmirli, Niğdeli, Afyonkarahisarlı, Eskişehirli ve sadece bir parça kar yağmış olan Ankaralı okurların gönlünü almalıyız. Bu ne panik kardeşim diyen Sivaslıları alttan almalıyız. İnsanlara fazlaca İstanbul havası anlattığımız için, memleketlerinde o kadar kar göremedikleri ve sadece buz gibi havada kaldıkları için bir gönül borcumuz var. Fakat bu durum İstanbul’un başına nadiren gelen, 16-18 milyon insanın yaşadığı (o aradaki tahmin aralığı olan 2 milyon, bir çok şehrin nüfusundan büyük) bu iki yakaya yayılmış şehirde duran sosyal hayat ve ekonomik faaliyet, diğer tüm şehirleri de bir yerde etkiliyor. Normalde hava sıcaklıkları yıl içerisinde özellikle kıyılar için 0°C’nin altına pek düşemiyor. Kış aylarında 0°C’nin altında hissediyoruz, ama meteorolojik ölçümlerin yapıldığı siperlikli, rüzgar korumalı ve gölge alanlarda 5°C ölçebiliyoruz. Kuzey yönlerden sert esen rüzgarlar hissedilen sıcaklığı ve cildimizin nem oranını düşürüyor. Bu sert soğuklarda özellikle çalışmakta olanlara yardımcı olmakta yarar var. Soğuk hava dalgası Batı Sibirya ve Rusya’nın kuzeylerinden, güney enlemlere uzandı ve geniş Türkiye’ye tam cepheden çarptı. Üstümüzden de güneye inmeye devam ediyor, Kıbrıs’ta bile alışık olmadık bir soğuk var. Bu kadar geniş alanlarda, ülkeler ve kıtalar arası değişen havalar, soğuk ile ılık denizlerin teması, enerji alış verişi ve ülkeyi Sibirya’ya çeviren soğuk akışı derken insanın gözden kaçırdığı ilginç durumlar yaşanıyor. GÖK GÜRÜLTÜLÜ KAR DUYABİLİRİZ İstanbul gibi aşırı kalabalık metropoller, güne başladıktan sonra hızla ısınmak ve hareket etmek istiyor. Kaloriferler, verimsiz ısı yalıtımı yüzünden kendini zor ısıtan binalar, otomobiller otobüsler toplu taşınma derken yüzbinlerce noktadan ısı kaynağı gibi atmosferi alttan ısıtıyoruz. Yer yüzeyinden yukarı doğru şehir üstünde ısınan havanın biraz yükselebilmesi, yani araya sıcak kaçması ile farklı seviyelerde farklı sıcaklıklarda, bir ısınıp bir soğuyan, sonra tekrar ısınan bir yapı oluşuyor. Bu durum şehir üzerinde 20-30 dakika varlığını sürdürüp biterken, Karadeniz adeta sıcak bir küvet gibi, üstünden akan soğuk atmosfer parçasına su buharı katıyor. Bu su buharı vakumu, yukarı aşağı gidip gelen kentilyonlarca partikül demek. Ve bu sürtüşme elektrik şarjı oluşturabiliyor, dolayısıyla alttan ısıtabilme kabiliyeti olan büyük şehirlerde bazen gök gürültülü kar görebilir duyabiliriz. (bir de konvektif alan üretebilen diğer yerlerde, nadiren kırsalda)