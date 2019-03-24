Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Kayseri, Sinop, Samsun, Ordu ve Tokat çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu (Iğdır ve Malatya hariç) ile Tokat çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların; Bitlis ve Muş çevreleri ile Batman’ın kuzeyi, Siirt’in ve Şırnak’ın doğusunda yoğun kar (20-50 cm),Bingöl, Diyarbakır, Batman, Mardin, Siirt ve Şırnak çevreleri ile Şanlıurfa’nın doğusunda kuvvetli yağış (21-50 kg/m2) şeklinde olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde Marmara'nın güneydoğusunda hafif, İç Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu Bölgesinde buzlanma ve don olayı beklenmektedir.



Hava sıcaklıklarının yurt genelinde 5 ila 9 derece düşeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda doğu ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Ege, Akdeniz ile İç Anadolu'nun güneyi, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısında kuzey yönlerden kuvvetli(40-60 km/saat),zaman zaman kısa süreli fırtına (50-80 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.



YOĞUN KAR YAĞIŞI UYARISI: Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda bu gece saatlerinden itibaren görülecek kar yağışlarının, yarın (Pazar) sabah saatlerinde etkisini artırarak Hakkari, Bitlis, Muş ile Batman’ın kuzeyi (Sason),Siirt’in doğusu (Pervari, Eruh) ve Şırnak’ın doğusunda (Beytüşşebap, Uludere) yoğun kar (20-50 cm) şeklinde olması beklendiğinden meydana gelebilecek buzlanma ve don olayına bağlı olarak ulaşımda aksamalar ile çığ tehlikesine karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.



KUVVETLİ SAĞANAK YAĞIŞ UYARISI: Ülkemizin güneydoğu kesimlerinde bu akşam saatlerinden itibaren görülecek olan sağanak yağışların gece saatlerinde etkisini artırarak Diyarbakır, Batman, Mardin, Siirt ve Şırnak çevreleri ile Şanlıurfa’nın doğusunda (Siverek, Viranşehir, Ceylanpınar) kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.



ZİRAİ DON UYARISI: Gece saatlerinden itibaren, tarımsal faaliyetin olduğu bölgelerimizden Marmara'nın güneydoğusunda hafif, İç Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu Bölgesinde orta kuvvette, yüksek rakımlı bölgelerde ise kuvvetli zirai don riski bulunmaktadır. Çiçeklenme dönemindeki badem, kayısı, erik vb. meyve, sebze ve fide yetiştiricileri ile serada üretim yapan çiftçilerimizin gerekli tedbirleri almaları, yörelerindeki don durumu hakkında daha detaylı bilgi almak için en yakın meteoroloji müdürlüklerine başvurmaları önerilmektedir.



KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Güney Ege, Akdeniz Bölgesi ve İç Anadolu'nun güney kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli, (40-60 Km/saat),zaman zaman kısa süreli fırtına (60-80 Km/saat) şeklinde eseceği tahmin edildiğinden meydana gelmesi muhtemel ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.



İLLERE GÖRE HAVA DURUMU



İSTANBUL °C, 13°C

Parçalı bulutlu



ANKARA °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu



İZMİR °C, 17°C

Parçalı bulutlu



ANTALYA °C, 23°C

Parçalı bulutlu



ZONGULDAK °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu



SAMSUN °C, 8°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu



KARS °C, -1°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı



GAZİANTEP °C, 13°C

Çok bulutlu, öğle saatlerine kadar aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı