- SON DAKİKA
- GÜNDEM
- EKONOMİ
- SPOR
- CANLI SKOR
- SÜPER LİG
- TFF 1.LİG
- BASKETBOL
- NBA
- İDDAA
- HT SPOR ARENA
- TAKIMLAR
- KATEGORİLER
- MAGAZİN
- KADIN
- SAĞLIK
- YAZARLAR
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Kayseri, Sinop, Samsun, Ordu ve Tokat çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu (Iğdır ve Malatya hariç) ile Tokat çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların; Bitlis ve Muş çevreleri ile Batman’ın kuzeyi, Siirt’in ve Şırnak’ın doğusunda yoğun kar (20-50 cm),Bingöl, Diyarbakır, Batman, Mardin, Siirt ve Şırnak çevreleri ile Şanlıurfa’nın doğusunda kuvvetli yağış (21-50 kg/m2) şeklinde olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde Marmara'nın güneydoğusunda hafif, İç Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu Bölgesinde buzlanma ve don olayı beklenmektedir.
Hava sıcaklıklarının yurt genelinde 5 ila 9 derece düşeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda doğu ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Ege, Akdeniz ile İç Anadolu'nun güneyi, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısında kuzey yönlerden kuvvetli(40-60 km/saat),zaman zaman kısa süreli fırtına (50-80 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.
YOĞUN KAR YAĞIŞI UYARISI: Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda bu gece saatlerinden itibaren görülecek kar yağışlarının, yarın (Pazar) sabah saatlerinde etkisini artırarak Hakkari, Bitlis, Muş ile Batman’ın kuzeyi (Sason),Siirt’in doğusu (Pervari, Eruh) ve Şırnak’ın doğusunda (Beytüşşebap, Uludere) yoğun kar (20-50 cm) şeklinde olması beklendiğinden meydana gelebilecek buzlanma ve don olayına bağlı olarak ulaşımda aksamalar ile çığ tehlikesine karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
KUVVETLİ SAĞANAK YAĞIŞ UYARISI: Ülkemizin güneydoğu kesimlerinde bu akşam saatlerinden itibaren görülecek olan sağanak yağışların gece saatlerinde etkisini artırarak Diyarbakır, Batman, Mardin, Siirt ve Şırnak çevreleri ile Şanlıurfa’nın doğusunda (Siverek, Viranşehir, Ceylanpınar) kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
ZİRAİ DON UYARISI: Gece saatlerinden itibaren, tarımsal faaliyetin olduğu bölgelerimizden Marmara'nın güneydoğusunda hafif, İç Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu Bölgesinde orta kuvvette, yüksek rakımlı bölgelerde ise kuvvetli zirai don riski bulunmaktadır. Çiçeklenme dönemindeki badem, kayısı, erik vb. meyve, sebze ve fide yetiştiricileri ile serada üretim yapan çiftçilerimizin gerekli tedbirleri almaları, yörelerindeki don durumu hakkında daha detaylı bilgi almak için en yakın meteoroloji müdürlüklerine başvurmaları önerilmektedir.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Güney Ege, Akdeniz Bölgesi ve İç Anadolu'nun güney kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli, (40-60 Km/saat),zaman zaman kısa süreli fırtına (60-80 Km/saat) şeklinde eseceği tahmin edildiğinden meydana gelmesi muhtemel ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
İLLERE GÖRE HAVA DURUMU
İSTANBUL °C, 13°C
Parçalı bulutlu
ANKARA °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu
İZMİR °C, 17°C
Parçalı bulutlu
ANTALYA °C, 23°C
Parçalı bulutlu
ZONGULDAK °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu
SAMSUN °C, 8°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
KARS °C, -1°C
Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
GAZİANTEP °C, 13°C
Çok bulutlu, öğle saatlerine kadar aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.