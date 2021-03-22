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Meteoroloji'den uyarı! Sağanak, kar ve fırtına

Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara, batı ve orta Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi kuvvetli sağanak yağışlı. Ege ve İç Anadolu'nun güneyi sağanak yağışlı iken, Doğu Anadolu Bölgesi ise kar yağışlı olacak. Kuzey, iç ve batı bölgelerinde fırtına beklenirken ağaç devrilmesi, soba zehirlenmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiği bildirildi. Diğer yandan hava sıcaklıkları mevsim normallerinin 4 ila 6 derece altında seyretmeye devam edecek

DONACAĞIZ! Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı! Sağanak, kar ve fırtına
Meteoroloji'den uyarı! Sağanak, kar ve fırtına
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HABERTURK.COM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin genelinin çok bulutlu ve yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle sağanak ve gök gürültülü sağanak, Batı Toroslar Mevkii, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi, Çanakkale il geneli, Edirne'nin güney, Balıkesir'in kuzey ve batı çevrelerinde görülecek yağışların ise kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 4 ila 6 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın genellikle güney ve güneybatı, kuzeybatı kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısında kuzeydoğulu; Güney Ege ve Batı Akdeniz kıyılarında güney, güneydoğulu; Ege'nin iç kesimleri, İç Anadolu, Akdeniz ve Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da güney, güneybatılı yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde (40-80 km/sa); Marmara’nın güneydoğusu, İç Ege, İç Anadolu’nun güneyi ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde kısa süreli tam fırtına (80-100 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Marmara’nın güneybatısında görülecek olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, Çanakkale il geneli ile Edirne’nin güney ve Balıkesir’in kuzey ve batı çevrelerinde kuvvetli (25-50 kg/m²),Çanakkale’nin güney (Ezine, Bayramiç, Çan, Yenice, Ayvacık) ve Balıkesir’in batı kıyı (Ayvalık, Burhaniye, Havran, Edremit, Gömeç ) ilçelerinde yer yer çok kuvvetli (51-75 kg/m²) olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu hadisesi, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUZEY, İÇ VE BATI BÖLGELERİMİZDE FIRTINA: Rüzgarın; güney ve güneybatı (lodos) yönlerden Marmara’nın güneyi, Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu ile Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimlerinde kuvvetli ve yer yer fırtına (50-80 km/sa),Marmara’nın güneydoğusu, İç Ege ile İç Anadolu’nun güneyinde kısa süreli kuvvetli ve tam fırtına (70-100 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenme riski ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

DOĞU KARADENİZ'İN İÇ KESİMLERİNDE KUVVETLİ RÜZGAR: Yapılan son değerlendirmelere göre; öğle saatlerinden itibaren rüzgarın; güney ve güneybatı (lodos) yönlerden Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde kısa süreli kuvvetli ve tam fırtına (70-100 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenme riski ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 15°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü yağışlı

ANKARA °C, 17°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 19°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 15°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 14°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ERZURUM °C, 10°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren hafif yağmur ve karla karışık yağmurlu

DİYARBAKIR °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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