- SON DAKİKA
- GÜNDEM
- EKONOMİ
- SPOR
- CANLI SKOR
- SÜPER LİG
- TFF 1.LİG
- BASKETBOL
- NBA
- İDDAA
- HT SPOR ARENA
- TAKIMLAR
- KATEGORİLER
- MAGAZİN
- KADIN
- SAĞLIK
- YAZARLAR
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Doğu Anadolu'nun güneydoğusu hariç yurt genelinde yağış bekleniyor. Antalya'nın doğu kesimleri, Adana, Kahramanmaraş, Osmaniye, Hatay ve Adıyaman çevrelerinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak, Çanakkale, Kırklareli ve Tekirdağ çevreleri ile İstanbul'un batı kesimlerinde yoğun kar şeklinde görülecek yağışların; Ege, Akdeniz ve Orta Karadeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve sağanak, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte Doğu Anadolu'nun doğu kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklığının Türkiye'nin kuzeybatı kesimlerinde 2 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı; iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin altında, doğu kesimlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güneyli, Marmara'da kuzey ve kuzeydoğu yönlerden orta kuvvette, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun batısında kuvvetli ve fırtına, yer yer tam fırtına (60-90 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Antalya'nın doğu kesimleri, Adana, Kahramanmaraş, Osmaniye, Hatay ve Adıyaman çevrelerinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde olacağı tahmin edildiğinden sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olunması gerekmekte.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun batısında çok kuvvetli ve fırtına (60-90 km/sa) şeklinde eseceği beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmekte.
YOĞUN KAR UYARISI: Yağışların; Çanakkale, Kırklareli ve Tekirdağ çevreleri ile İstanbul'un batı kesimlerinde yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olacağı tahmin edildiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmekte.
İSTANBUL'DA KAR GECİKTİ
Yetkililer tarafından 'kar yağışı uyarısı' yapılan İstanbul'da, dün gece saatlerinde beklenenin aksine sağnak yağmur başladı. Yağış, sabaha kadar devam etti.
İstanbul için Meteoroloji'den gelen 'kar yağışı uyarısı' üzerine, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler, kar küreme araçları ve teçhizatlarıyla alarm durumuna geçti. Yetkililer, gece boyunca hazır bekledi. Ancak İstanbullular, kar yağışı yerine, sağnak yağmurla karşılaştı. Gece saatlerinde başlayan yağış, sabaha kadar devam etti.
TARİHİ BEYAZIT KULESİ 'YAĞMUR' DEDİ
Yaklaşık 400 yıllık tarihi olan Beyazıt Kulesi de, aydınlatma renkleriyle 'havanın yağmurlu olacağını' gösterdi. Hava tahminlerine ve durumuna göre çeşitli renklerle aydınlatılan tarihi bina, yeşil renkte aydınlatılıyorsa, havanın yağmurlu olacağı konusunda İstanbullular'a mesaj veriyor. Beyazıt Kulesi'nin ışıkları, havanın yağmurlu olacağına dair mesa içeren yeşil renk ile aydınlatıldı.
SU BİRİKİNTİLERİ, SÜRÜCÜLERE ZOR ANLAR YAŞATTI
Sağanak yağmurla birlikte yollarda oluşan su birikintileri de sürücülere zor anlar yaşattı. Sürücüler, yer yer oluşan su birikintileri nedeniyle dikkatli olmaya gayret gösterdi.
İLLERE GÖRE HAVA DURUMU
İSTANBUL °C, 5°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerine kadar Silivri ve Çatalca çevrelerinde yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.
ANKARA °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı
IZMIR °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu sabah saatlerinde doğu ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
BARTIN °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, zamanla karla karışık yağmurlu
ARTVİN °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı
ELAZIĞ °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak, gece saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, güney ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.
DIYARBAKIR °C, 7°C
Çok bulutlu ve yağmurlu, kuzey ve yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.