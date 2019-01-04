Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Doğu Anadolu'nun güneydoğusu hariç yurt genelinde yağış bekleniyor. Antalya'nın doğu kesimleri, Adana, Kahramanmaraş, Osmaniye, Hatay ve Adıyaman çevrelerinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak, Çanakkale, Kırklareli ve Tekirdağ çevreleri ile İstanbul'un batı kesimlerinde yoğun kar şeklinde görülecek yağışların; Ege, Akdeniz ve Orta Karadeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve sağanak, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte Doğu Anadolu'nun doğu kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının Türkiye'nin kuzeybatı kesimlerinde 2 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı; iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin altında, doğu kesimlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güneyli, Marmara'da kuzey ve kuzeydoğu yönlerden orta kuvvette, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun batısında kuvvetli ve fırtına, yer yer tam fırtına (60-90 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Antalya'nın doğu kesimleri, Adana, Kahramanmaraş, Osmaniye, Hatay ve Adıyaman çevrelerinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde olacağı tahmin edildiğinden sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olunması gerekmekte.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun batısında çok kuvvetli ve fırtına (60-90 km/sa) şeklinde eseceği beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmekte.

YOĞUN KAR UYARISI: Yağışların; Çanakkale, Kırklareli ve Tekirdağ çevreleri ile İstanbul'un batı kesimlerinde yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olacağı tahmin edildiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmekte.

İSTANBUL'DA KAR GECİKTİ

Yetkililer tarafından 'kar yağışı uyarısı' yapılan İstanbul'da, dün gece saatlerinde beklenenin aksine sağnak yağmur başladı. Yağış, sabaha kadar devam etti.

İstanbul için Meteoroloji'den gelen 'kar yağışı uyarısı' üzerine, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler, kar küreme araçları ve teçhizatlarıyla alarm durumuna geçti. Yetkililer, gece boyunca hazır bekledi. Ancak İstanbullular, kar yağışı yerine, sağnak yağmurla karşılaştı. Gece saatlerinde başlayan yağış, sabaha kadar devam etti.

TARİHİ BEYAZIT KULESİ 'YAĞMUR' DEDİ

Yaklaşık 400 yıllık tarihi olan Beyazıt Kulesi de, aydınlatma renkleriyle 'havanın yağmurlu olacağını' gösterdi. Hava tahminlerine ve durumuna göre çeşitli renklerle aydınlatılan tarihi bina, yeşil renkte aydınlatılıyorsa, havanın yağmurlu olacağı konusunda İstanbullular'a mesaj veriyor. Beyazıt Kulesi'nin ışıkları, havanın yağmurlu olacağına dair mesa içeren yeşil renk ile aydınlatıldı.

SU BİRİKİNTİLERİ, SÜRÜCÜLERE ZOR ANLAR YAŞATTI

Sağanak yağmurla birlikte yollarda oluşan su birikintileri de sürücülere zor anlar yaşattı. Sürücüler, yer yer oluşan su birikintileri nedeniyle dikkatli olmaya gayret gösterdi.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 5°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerine kadar Silivri ve Çatalca çevrelerinde yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.

ANKARA °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı

IZMIR °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu sabah saatlerinde doğu ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

BARTIN °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, zamanla karla karışık yağmurlu

ARTVİN °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı

ELAZIĞ °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak, gece saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, güney ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

DIYARBAKIR °C, 7°C

Çok bulutlu ve yağmurlu, kuzey ve yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu

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