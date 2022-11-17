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Donald Trump'ın kızı Ivanka Trump 2024 başkanlık seçimlerinde siyasetten uzak duracak

2024 ABD Başkanlık seçimlerinde yarışacak Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın kızı Ivanka, seçim kampanyasına dahil olmayacağını söyledi

Donald Trump'ın kızı Ivanka Trump 2024 başkanlık seçimlerinde siyasetten uzak duracak
Trump'ın kızı siyasetten uzak duracak
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AA

Eski ABD Başkanı Donald Trump’ın kızı Ivanka Trump, babasının dün gece adaylığını ilan ettiği 2024 ABD Başkanlık seçimleri kampanyasına dahil olmayacağını bildirdi.

Ivanka Trump, Trump’ın adaylığını açıkladığı gece sosyal medya hesabından, "Babamı her zaman sevip destekleyeceğim ancak bundan sonra bunu siyasi arenanın dışında yapacağım." paylaşımında bulundu.

Bu defa küçük çocuklarına ve aile olarak özel hayata öncelik vermeyi seçeceğini aktaran Ivanka Trump, "Siyasete girmeyi düşünmüyorum." ifadesini kullandı.

Ivanka Trump, şu an Miami’de özel sektörde çalıştığını, hayatının en güzel anlarını yaşadığını belirtti.

Eşi Jared Kushner ile Ivanka Trump, Donald Trump’ın 2016 seçim kampanyasına destek vermiş, Beyaz Saray’da bulunduğu dönemde de başdanışman olarak görev yapmıştı.

Trump, dün gece, Mar-a-Lago malikanesinde yaptığı duyuruda, 2024 ABD Başkanlık seçimleri için tekrar aday olduğunu ilan etmişti.

*Haberin görseli Associated Press tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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