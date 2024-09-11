ABD'de 5 Kasım'da gerçekleşecek Başkanlık Seçimleri için yarış başa baş sürerken eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçilerin yeniden adayı olan Donald Trump ile Başkan Yardımcısı ve Demokratların adayı Kamala Harris canlı yayında ilk kez karşı karşıya geldi.

ABC News canlı yayınında ilk kez karşı karşıya gelen Harris ve Trump'ın tartışmasında seyirci bulunmadı ve konuşma sırası kendisinde olmayan başkan adayının mikrofonu kapalı kaldı, ancak ara ara mikrofonların açık kaldığı anlar da oldu.

İki başkan adayı düelloda ekonomi, sınır güvenliği, kürtaj, İsrail-Gazze, Rusya-Ukrayna Savaşı gibi pek çok konu hakkında açıklama yaptı.

Trump ve Harris'in 90 dakika süren düellosunda öne çıkan başlıklar...

Soru: Seçmenler ekonomi ve yaşam maliyetlerinin en büyük sorun olduğunu düşünüyor. Siz daha 4 sene öncesine göre daha iyi bir durumda mısınız?

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Kamala Harris: Ben orta sınıf bir ailede doğdum, ben Amerikalıların hayallerini gerçekleştirmek için uygun tek kişiyim. Evler aileler için pahalı, ben vergi muafiyetini 6 bin dolara çıkarmak istiyorum. Böylece genç aileler ev ve araba alabilecekler. Aynı zaman küçük işletmelere de vergi muafiyeti de sağlamak istiyorum. Milyarderler için şirketler için vergi açığı sağlamak. Trump'ın yapacağı vergi muafiyeti 4 bin dolar ek yük bindirecek ailelere.

Donald Trump: Öncelikle yalan söylüyor. Gümrük vergisi uyguladığımız zaman enflasyon yoktu, çok kötü bir ekonomimiz var. Enflasyon ulusumuzun en kötü durumunda. Ülkemize insanlar akın ediyor, bizim vatandaşlarımızın yaptığı işleri ellerinden alıyorlar. Bu insanlar onun ve Biden'ın ülkemize girmesine izin verdiği insanlar. Ben ülkemiz tarihinin en iyi ekonomisini yarattım.

"TRUMP EN YÜKSEK İŞSİZLİK ORANINI BIRAKTI" Harris: Trump bize ne bıraktı? Trump bize en yüksek işsizlik oranını bıraktı. Ülkenin en kötü demokrasisini bıraktı. Biz Trump'ın bıraktığı karmaşıklığı düzeltmeye çalıştık, Trump bu gece yalan söyleyecek. Ben güçlü bir şekilde şuna inanıyorum; Amerikan halkı bizi bir araya getiren şeylerin ne olduğunu bilmeli. Trump zengine vergi indirimi planlıyor, ABD halkı için çalışmıyor. Trump: Güçlü ekonomi yaratacağım. Pandemiden önce ekonomi ve borsa çok iyiydi. Kamala, Biden'ın planını kopyaladı, ekonomi planı yok. Benim zamanımda enflasyon yoktu. İnsanlar yumurta alamıyor, mısır gevreği alamıyor, onlar ekonomiyi yok etti. Harris'in seçilmesi ülkenin sonu olur. KÜRTAJ KONUSU Soru: Kürtaj konusuna dönmek istiyorum. Kadınların doğum haklarıyla ilgili neler söylemek istersiniz? Trump: Onlar 9. ayda kürtaja sahipler. Bu yüzden değiştirdim, Demokratlar bu konuda radikaller. Doğum sonrası infazı da destekliyorlar, bu kürtaj değil artık. Roe v. Wade'i eyaletlere de dahil etmek istediler, biz bunu ortadan kaldırdık. Şimdi eyaletler bunları oyluyor ve bu ülkemizi ikiye ayırmış bir konu. Ben cesaret gerektiren bir şey yaptım. Harris: Duyduğunuz gibi birçok yalan söyledi. Trump, eliyle yüce mahkemeye üç hakim yerleştirdi ve isteği Roe v. Wade'i ortadan kaldırmak istedi ve bunu yaptı. Bir kadın kendi vücuduyla ilgili kararı kendi vermeli. Bu ahlak dışı bir şey mi? Ben ülkemizdeki kadınlarla konuştum. Hamile kadınlar acil odasında hapse gireceğinden korktuğu için sağlık hizmeti sağlanmamalı mı? Kongre yasayı geçirdiği zaman ben ABD Başkanı olarak gururlu bir şekilde imzalayacağım. Trump başkan olursa bunu yasaklayacak. Hükümet bu kararı vermemeli, Amerikalar kendi kararını vermeli. Trump: Ben kürtajı yasaklamayacağım, bu sorun tamamen eyaletlerin elinde. Harris: Ben Roe v. Wade'i güçlendirmek için hareket edeceğim, ABD'nin hiçbir kısmında bir kadın doğum sonrasında kürtaj talep etmedi. Amerikalılar kadınların kendi vücutları üzerinde karar vermesini destekliyor.

GÖÇ VE SINIR GÜVENLİĞİ Soru: Göç ve sınır güvenliği konusuna geri dönelim. Biden hükümeti döneminde göçmen sayısının arttığını biliyoruz ancak seçimden 6 ay öncesinde göçmen sayısında azalma oldu. Neden bugüne kadar beklediniz? Harris: Sınır güvenliği yasasını destekledim, yasayı Trump engelledi çünkü sorunu çözmek istemiyor. Ülkemizin insanların lidere ihtiyacı var, karşımdaki aday sorunlardan kaçmayı tercih ediyor. Trump'ın mitinglerinden birine katılmanızı istiyorum, gerçekten enteresan şeyler yaşanıyor, kurgusal karakterler yaratıyor.

"HARRIS'İN MİTİNGLERİNE KİMSE GİTMİYOR" Trump: Ben en iyi mitinglere sahibim, Harris'in mitinglerine kimse gitmiyor. Milyonlarca insanı ülkemize soktular, gelen insanlar köpekleri, kedileri yiyorlar. Ülkemizde yaşananlar bu, bunlar utanç kaynağı. Amerika'yı yeniden güçlü yapalım, o ise ülkeyi yok ediyor. Harris'in seçilmesi ülkenin sonu olur, ABD Venezuela gibi olur hatta daha kötüsü olur. Soru: 11 milyon göçmeni nasıl göndereceksiniz? Trump: Onlar sebebiyle suç oranı çok daha yüksek, şu an Venezuela gibi ülkeler geri dönmeyin yoksa sizi öldürürüz dediler. Bu tarihin en büyük hatalarından biri olarak geçecek tarihe, ülkemizin kumaşını zedeliyorlar. Milyonlarca insanı aldılar, dünyanın dört bir tarafında suç oranı düştü, burada fırladı. Ve ben buna göç suçu demek istiyorum. FBI yalan açıklamalar yaptı, en kötü orana sahip şehirleri eklemediler. "SUÇLU BULUNAN BİRİ SUÇ ORANINDAN BAHSEDEMEZ" Harris: Bunun komik olduğunu düşünüyorum. Suçlu bulunan biri suç oranından bahsedemez. Bizim ilerlememiz gerekiyor, Amerikan halkının sorunlarına odaklanmalıyız. Gıda ücretlerini nasıl düşüreceğiz bunlar hakkında konuşmamız gerek. Trump: Davalar sahteydi. Davalar seçimi kazanmak için kullanıldı. Başıma mermiyi onun söylediği şeyler yüzünden yedim. Soru: Neden bazı politik duruşlarınız değişti? Harris: Ben orta sınıf aileden gelen bir çocuk olarak ben bir gençken annem evini aldı, artık kimse ev sahibi olamıyor. Benim ilk hükümetimden sonra 3 milyon konut inşa edilecek. Üvey babası tarafından tacize uğramış lise arkadaşlarımı korumak benim değerim. Benim değerim en savunmasızları korumak. Değerlerim değişmedi. Bir liderin insanları nasıl aşağıladığı değil nasıl yücelttiğine bakılmalı ben böyle bir lider olmak istiyorum.