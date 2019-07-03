Donald Trump'ın sağlık durumu nasıl? sorusu sosyal medyada gündem konusu oldu. ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in Beyaz Saray'a dönüşü basında 'acil durum' olarak yer bulurken, sosyal medyada ABD Başkanı Donald Trump'ın öldüğü ya da öldürüldüğü iddiaları gündeme oturdu.

Bazı sosyal medya platformlarında Trump'ın suikaste uğradığına dair paylaşımlar yapılırken haberlerin "fake news" yani sahte haber olduğu anlaşıldı ve konuya ilişkin Beyaz Saray'dan iddialara cevap geldi.

PENCE'İN SÖZCÜSÜ AÇIKLADI

Anadolu Ajans'nın haberine göre, ABD Başkan Yardımcısı Pence, New Hampshire'a yapacağı seyahatini son anda iptal etti ve Washington'da kaldı.

Amerikan medyasında çıkan "Pence acil bir görüşme için Beyaz Saraya çağrıldı" haberlerinin ardından Pence'in Sözcüsü Alyssa Farah, Twitter hesabından bir açıklama yaptı.

Farah, "Başkan Yardımcısının Washington'da kalmasını gerektiren bir durum ortaya çıktı. Acil bir durum yok. Kendisi en kısa sürede New Hampshire'a ziyaretini yeniden planlayacak." ifadesini kullandı.

DONALD TRUMP'IN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Beyaz Saray'da yaşanan hareketliliğin ardından sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri 'acil durumun' Trump'ın sağlığıyla ilgili olup olmadığıyla ilgiliydi. Beyaz Saray içerisinden kaynaklar gazetecilere yaptıkları açıklamada konunun Trump'ın ve Pence'in sağlığıyla ilgili olmadığını ifade etti.

Trump'ın gün içerisinde Washington'da olacağı ve planlanmış hiçbir programının olmadığı ifade edildi. Twitter'ı kullanma sıklığıyla bilinen ABD Başkanı, son saatlerde yaklaşan 4 Temmuz kutlamalarıyla ilgili paylaşımlarda bulundu.