Dondurma genelde paket halinde ya da açık şekilde hazır olarak, yazın ferahlamak amacıyla tüketilen bir soğuk tatlıdır. Evde pratik bir dondurma hazırlamanız için önerilecek bir tarif sunalım. Deneyin memnun kalacaksınız!

Dondurma Malzemeleri:

1 Litre Yağlı Süt

1 Su Bardağı Toz Şeker

1 Tatlı Kaşığı Toz Salep

1 Çay Kaşığı Vanilya

Dondurma Hazırlanışı:

Bir kap içerisine; salep, şeker ve vanilya eklenerek karıştırılır.

Tencereye 1 litre süt konarak orta ateşte kaynatılır.

Kaynayan sütün içerisine hazırlanan karışım azar azar eklenir, kaynama olunca ocağın altı iyice kısılır.

Saat tutulur ve not alınır 10 dakika savrularak kaynama işlemine devam edilir.

Süre bitince dondurma malzemesi ocaktan alınır ve ılımaya bırakılır.

Ilıdıktan sonra 2 saat bekletilmek üzere dondurucuya atılır.

2 saat sonra çıkarılır ve her saatte bir 5 saat boyunca sütü donana kadar karıştırılır.

Bu sayede sakızlaşması sağlanır.

Artık bu süre dolunca dondurma servise hazırdır.

Afiyet olsun!