Dondurucu soğuklarda kaplıca keyfi

Hava sıcaklığının sıfırın altında 25 dereceye kadar düştüğü Ağrı'daki kaplıcalar kışın da ilgi görüyor.

AA'nın haberine göre Diyadin ilçesindeki kaplıcalar, bölgede etkili olan ağır kış şartlarına rağmen ziyaretçilerini ağırlamayı sürdürüyor.

Genelde romatizmal ağrılar ve cilt hastalıkları bulunan kişiler tarafından tercih edilen kaplıcalar, dondurucu soğuklara rağmen binlerce ziyaretçinin uğrak yeri oluyor.

Diyadin ilçesi, son zamanlarda artan ziyaretçi sayısı ve kaplıca tesisleri ile yaz aylarında olduğu gibi kış aylarında da adeta kutup soğuklarına rağmen bölge halkı tarafından ilgi görüyor.

Ziyaretçilerden Alican Taşdan, yaptığı açıklamada, kaplıcaların yoğun ziyaretçi ağırladığını söyledi.

Birçok kişinin şifa bulmak amacıyla buraya geldiğini anlatan Taşdan, "Denizli'den geldim buraya, rahatsızdım. Gerçekten faydaları var, romatizmaya, bel fıtığına faydası var, herkese tavsiye ediyorum" dedi.

Ağrı'nın Türkiye'deki en soğuk illerden biri olduğunu, buna rağmen kaplıcalara girdiklerini belirten Alican Taşdan, "Suyun sıcaklığı pek fazla soğuğu hissettirmiyor. Herkesin gelip bu mevsimde de girmesini tavsiye ediyorum, şifalı bir sudur. Su çok temiz, cilde de iyi geliyor. Ulaşım sorunu da yok, gelmek çok kolay, bu sularda yüzmek de ayrı bir eğlence" diye konuştu.

"BEN DE ÇOK MEMNUN KALDIM"

Van'dan gelen Muhammed Kızılkaya ise tavsiye üzerine buraya geldiğini belirterek, şunları söyledi:

"Arkadaşlarımızla bölge gezisine çıktık, burayı görmemizi tavsiye ettiler. Biz de buraya gelip kaplıcaları gezdik ve yüzdük. Ben çok beğendim, temiz bir suyu var. Bazı hastalıklar için şifalı olduğunu da duydum. Dışarıda dondurucu soğuklar olmasına rağmen suyun içinde bunu hissetmiyorsunuz. Ben çok memnun kaldım, herkese tavsiye ederim."