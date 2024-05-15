Dora isminin anlamı nedir? Dora ne demek, Kuran'da geçiyor mu? Dora isminin analizi

Dora Ne Demek?

Dora ismi farklı anlam yelpazesine sahip isimler arasında öne çıkmaktadır. Türk Dil Kurumu (TDK) verilerinde Dora isminin anlamı “zirve, doruk” olarak açıklanmaktadır. Bunun yanında “en uç nokta, herhangi bir şeyin üst tarafı” gibi anlamlara da sahiptir. Diğer yandan Dora ismi sembolik anlamıyla da öne çıkmaktadır.

Dora İsminin Anlamı

Dora ismi hem kız hem de erkek çocuklara verilen bir diğer ifadeyle “unisex” olarak kabul edilen isimler arasındadır. Dora ismi yukarıdaki anlamından farklı anlamlara da gelmektedir. Dora Yunanca kökenli bir isim olup “Tanrının hediyesi” anlamına gelmektedir. Bu isim aynı zamanda Latince kökene sahip olup "hediye" anlamını taşır. Genellikle pozitif nitelikleri ifade eder ve taşıyıcısına bir aura, bir çekicilik ve değer katar. Dora, özellikle Batı kültürlerinde popüler bir isimdir ve genel olarak verilen hediyelerin kıymetini ve önemini simgeler. Bu isim aynı zamanda neşe ve şansı temsil eder, bu yüzden genellikle sevgi ve özenle verilen bir isimdir.