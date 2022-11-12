Dördü de SMA hastası! Yardım bekliyorlar 0:00 / 0:00

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Show Haber'in haberine göre Ankara'da yaşayan 3 yaşındaki Elanur Aydoğdu, SMA Tip 1 hastası. Elanur'un annesi "Kızım nefessiz kalıyor, gözümüzün önünde. Biz nefes almaktan utanır olduk.Başka ülkelerde tedavi olma hakkını yaştan dolayı kaybettik. Yurt dışı tedavisine gidebilmesi için de 1 milyon 850 bin dolara ihtiyacımız var. Yüzde 5'ini toplayabildik, ne olursunuz, yardım edin" diye konuşuyor.

BABANIN FERYADI: GELECEĞE DAİR NE PLANIM NE DE UMUDUM VAR

13,5 aylık Yiğit Efe Aslan da aynı hastalıkla mücadele ediyor. Ailesi dört gözle oğullarına uzanacak yardım elini bekliyor. Baba Ömer Aslan, "Benim geleceğe dair ne planlarım ne umutlarım kaldı" diye konuşuyor.

NİLAY'IN ANNESİ: BU CİHAZLAR NİLAY'IMIN OYUNCAKLARI OLMASIN

4 yaşındaki SMA Tip 1 hastası Nilay Çalış'ın tedavisi için başlatılan kampanyada ise gereken paranın ancak yüzde 23'ü toplandı. Nilay'ın annesi "Sadece sıvıyla besliyorum Nilay'ımı Bu cihazlar Nilay'ımın oyuncağı olmasın" diyor. Minik kızın gerçek oyuncaklarla oynamasının tek şartı, hayırseverlerin seslerini duyması.

İNTERNET FENOMENİNDEN MİNİK ABDULLAH'A MORAL ZİYARETİ

Bir diğer SMA Tip 1 hastası da Abdullah Sezer. Almanya'nın ünlü internet fenomeni Deniz Sözener ise SMA Tip 1 hastası Abdullah Sezer'e moral vermek için Mardin'e geldi. Küçük çocuğu örümcek adam kostümüyle hastanede ziyaret etti.