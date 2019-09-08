Dorian Kanada'yı vurdu! 330 bin kişi elektriksiz kaldı

Dorian Kasırgası, dün kategori 2 seviyesinde Kanada’nın güneydoğusundaki Nova Scotia bölgesini vurdu. Kasırga nedeniyle ağaçlar yerlerinden söküldü, elektrik kesintileri yaşandı. Şiddetli rüzgarlar Halifax kentinde bir inşaat alanındaki vincin binaların üzerine devrilmesine yol açtı. Halifax polisi vincin devrilmesi sonucu yaralanan olmadığını açıkladı. Nova Scotia elektrik dağıtım şirketinden yapılan açıklamada ise 330 binden fazla kişinin elektriksiz kaldığı ifade edildi.

ABD Ulusal Kasırga Merkezi, Dorian Kasırgası'nın etkisini kaybederek tropik fırtınaya dönüştüğünü ancak şiddetli rüzgarların Kanada'nın doğu kıyılarında etkili olmaya devam edeceğini duyurdu.

Kanada Kamu Güvenliği Bakanı Ralph Goodale yaptığı açıklamada, hükümetin kasırganın ardından hasar meydana gelen bölgelerde orduyu görevlendireceğini belirtti.

Geçtiğimiz hafta Dorian Kasırgası'nın kategori 5 seviyesinde Bahamalar’ı vurması sonucu, en az 43 kişi hayatını kaybetmişti.

VİNCİ DEVİRDİ

Dorian Kasırgası, ‘Kategori 2’ seviyesinde Kanada’nın Yeni İskoçya bölgesini vurdu. Amatör kameralara yansıyan kasırgada, bir vincin rüzgar sebebiyle binaların üzerine yıkıldığı görüldü. Ayrıca bölgedeki binlerce insanın elektrik kesintisi sebebiyle mağdur oldukları belirtildi.

Dorian Kasırgası, Kanada’nın Yeni İskoçya bölgesini etkisi altına aldı. 9 yıl aradan sonra büyük bir kasırgaya hazırlanan Kanada, önlemler almaya devam ediyor. Yeni İskoçya bölgesinde binlerce insanın elektrik sebebiyle mağdur oldukları açıklandı. Öte yandan, kasırganın New Burnswick bölgesine doğru yöneldiği belirtildi.

Amatör kameralarca kaydedilen görüntülerde, yüksek binalar arasında bulunan bir vincin, sert esen rüzgar sebebiyle binaların üstüne yıkıldığı görüldü. Ayrıca, çok sayıda ağacın rüzgarın etkisiyle devrildiği görüntülendi.