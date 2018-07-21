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Seyhan ilçesi 2000 Evler Mahallesi’nde 2014 yılında yapımı tamamlanan 10 katlı apartmanın yeşil boyasının yanı sıra etrafının tamamen sarmaşık ile örülmesi özel ve güzel bir görüntü oluşturuyor. Apartmanın müteahhitti ve proje sahibi Serdar Çalık, yeşile olan sevgilerinden ötürü bu binanın ortaya çıktığını söyledi.