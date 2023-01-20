HABERTURK.COM

İsimlerin anlamı, zaman fark etmeksizin çeşitli nedenlerden dolayı araştırılır. Anne ve baba adayları bebekleri için doğru isim arayışında olabileceği gibi, daha önce hiç duyulmamış bir ismin anlamı da artık internet üzerinden kolaylıkla öğrenilmektedir. Burada dikkat edilmesi gereken husus şudur, her ismin çeşitli anlamları olabilir; ancak tek bir dil kökeni vardır. Doruk isminin anlamı ve kökeni de son zamanlarda öne çıkan arama konularından birisidir.

DORUK İSMİNİN ANLAMI NEDİR?

Doruk ismi de tıpkı diğer isimler gibi bir anlama ve kökene sahiptir. Doruk adının anlamı, kimileri tarafından beğenilirken kimleri tarafından beğenilmemektedir. Eğer Doruk isminin anlamı hakkında bilgiye sahip değilseniz, bilgi edinmek için içeriğimizden faydalanabilirsiniz.

DORUK İSMİ NE DEMEK, HANGİ ANLAMA GELİR?

TDK’da yer alan bilgiler eşliğinde, Doruk ismi ne demek ve anlama gelir sorusunun cevabı şu şekildedir;

Dağ, ağaç vb. yüksek şeylerin tepesi, en yüksek yeri, zirve, şahika. Heyecan, sevinç, coşku vb. duygularda ulaşılan en üst nokta. En üstün başarı düzeyi.

DORUK ADI KURAN’DA VAR MI, GEÇİYOR MU?

Doruk ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir ve Doruk adını koymak caizdir.

DORUK İSMİNDE KAÇ KİŞİ VAR?

Türkiye'de Doruk ismini kullanan 20.615 kişi bulunmaktadır.

İstanbul'da Doruk ismini kullanan 5.714 kişi bulunmaktadır.

Ankara'da Doruk ismini kullanan 2.103 kişi bulunmaktadır.

İzmir'de Doruk ismini kullanan 2.376 kişi bulunmaktadır.

DORUK İSMİNİN ÖZELLİKLERİ

Adı Doruk olanlar, çok yardımseverdir ve bu özelliği sayesinde; yaşlı, çocuk ve hastalarla iyi bir ilişki kurabilir. Uyumun bozulduğu durumlarda sorumluluk alarak işlerin normal, dengeli hale gelmesini sağlar. Başkalarını rahat ettirmek için çaba sarfader, ancak bu bazen kendisini ve ailesini ihmal etmesi gibi bir soruna yol açabilir.

ÖNERİLEN VİDEO