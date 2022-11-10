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Dr. Mehmet Öz ABD ara seçimlerinde başarısız oldu: Trump'ın eşi Melania'yı suçladığı iddia edildi

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın, ara seçimlerde Pensilvanya Senatör adayı olan Dr. Mehmet Öz'ün seçimleri kaybetmesinin ardından öfkeli olduğu ve eşi Melania'yı suçladığı öne sürüldü.

Dr. Mehmet Öz ABD ara seçimlerinde başarısız oldu: Trump'ın eşi Melania'yı suçladığı iddia edildi
Dr. Öz seçimi kaybetti: Trump'ın eşini suçladığı iddia edildi
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HABERTURK.COM

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın, ABD ara seçimlerinde yarışı kaybeden Cumhuriyetçi Senato adayı Dr. Mehmet Öz'ü desteklemesini tavsiye ettiği için eşi Melania Trump'ı suçladığı iddia edildi.

Dr. Mehmet Öz, belki de Trump'ın ara seçimlerde destek verdiği ve seçimi kaybeden en yüksek profilli aday.

New York Times'ın kıdemli siyasi muhabiri Maggie Haberman'ın yaptığı açıklamaya göre, Trump eşi de dahil olmak üzere birçok kişiye kızgın.

Haberman, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Trump bu sabah, özellikle Mehmet Öz konusunda gerçekten çok öfkeli ve kendisine Öz'e arka çıkmasını tavsiye eden herkesi suçluyor, eşi de dahil." dedi.

CNN sunucusu John Acosta da "Trump aşırı öfkeli durumda, herkese bağırıyor." açıklamasında bulunmuştu.

DR. MEHMET ÖZ SEÇİMİ KAYBETTİ

ABD'de Cumhuriyetçi Partinin Pensilvanya Senatör adayı olarak seçime giren Dr. Mehmet Öz, Demokrat rakibi John Fetterman’ın gerisinde kalmıştı.

Fetterman, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Pensilvanya'da en fazla oyu alarak seçimi kazandığını duyurmuştu.

Fetterman, Pensilvanya'da geçerli oyların yüzde 49,5'ini, Mehmet Öz ise oyların yüzde 48,1'ini alarak yarışı ikinci sırada tamamladı.

*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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