Dr. Öz seçimi kaybetti: Trump'ın eşini suçladığı iddia edildi

Eski ABD Başkanı Donald Trump 'ın, ABD ara seçimlerinde yarışı kaybeden Cumhuriyetçi Senato adayı Dr. Mehmet Öz 'ü desteklemesini tavsiye ettiği için eşi Melania Trump'ı suçladığı iddia edildi.

Dr. Mehmet Öz, belki de Trump'ın ara seçimlerde destek verdiği ve seçimi kaybeden en yüksek profilli aday.

New York Times'ın kıdemli siyasi muhabiri Maggie Haberman'ın yaptığı açıklamaya göre, Trump eşi de dahil olmak üzere birçok kişiye kızgın.