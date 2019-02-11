Doktor Mehmet Öz'ün babası, kalp cerrahı Prof. Dr. Mustafa Öz (94),son yolculuğuna uğurlandı. Bir süredir tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Prof. Dr. Mustafa Öz için öğle vakti Fatih Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Mustafa Öz'ün oğlu Dr. Mehmet Öz ile eşi Lisa Öz ve annesi Suna Öz, taziyeleri kabul etti.

Cenaze törenine, Mustafa Öz'ün ailesi, yakınları ve meslektaşlarının yanı sıra, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ile eski bakanlardan Abdülkadir Aksu da katıldı.

Basın mensuplarına açıklama Mehmet Öz, babasının kuvvetli bir kişi olduğunu belirterek, "Etrafınıza baktığınızda birçok kişi var. Babam herkesin hayatını değiştirdi ve birçoğunu eğitti. Bazılarını arada bir dövdü, benim gibi yaramazlık yaptığı zaman. İnanılmaz bir babaydı, mentordü, liderdi ve öğretmendi. Unutamayacağız." dedi.

Mustafa Öz'ün tabutu, burada kılınan namazın ardından omuzlara alınarak cenaze arabasına taşındı. Mustafa Öz, Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.