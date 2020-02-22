Bordo, mavi, yeşil ya da siyah... Renkleri neden farklı?

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İspanya'ya bağlı Kanarya Adaları'ndaki Büyük Kanarya Adası'nda yerli halk 'Guanche'lerin mezarları ortaya çıktı. Amatör arkeologlar, 62 yetişkin ve 10 yenidoğan bebeğin kalıntılarına Guayadequeon Vadisi'ndeki bir mağarada ulaştı.

Daily Mail'in haberine göre arkeolog Veronica Alberto ve kültür danışmanı Javier Velasco keşfi doğruladı ve mağaranın 8. ve 10. yüzyıllar arasından kalma olduğunu belirtti.

DRONE İLE BULUNDU

Mağara ve kalıntılar Ayose Himar Gonzalez, Jonay Garcia ve Jesus Diaz tarafından kurulan amatör arkeoloji grubu 'El Legado' üyeleri tarafından drone yardımı ile bulundu. Ardından arkeologlar keşiflerini yetkililere bildirdi.

Çalışma sırasında uzmanlar, hayvan derisinden ve bitkisel liflerden yapılan mezar örtülerinin kalıntılarını da buldu.

Himar Gonzalez, yaptığı açıklamada "Drone uçuruyorduk ve mağaranın bazı fotoğraflarını çektik. Mağaraya erişmek oldukça zor. Bölgeye ulaşmak için uçurumdan yukarı tırmanmak gerekiyor. İnsanlar kemikler yüzünden görüntülerin sahte olduğunu düşündüler" dedi.

Arkeolog Veronica Alberto, yerel basına yaptığı açıklamada Büyük Kanarya Adası'ndaki mağaralarda çok fazla mezar olduğunu ancak böylesine nadir rastlandığını belirtti. Yerel basında adanın toplamda yaklaşık 1.200 arkeolojik alana sahip olduğu belirtildi.

Arkeoloji meraklıları mağarayı 2019'un Haziran ayında keşfettiklerini ancak yağmalanabileceği endişesiyle mezarın varlığını yetkililere yeni bildirdiklerini ifade etti.

Gonzalez, yaptığı açıklamada mağaranın kapatılması ve bulunan kemiklerin korunması konusunda çağrıda bulundu.

İspanya, adaları 1402-1496 arasında kolonileştirdi ve Guanche yerlileri zamanla asimile oldu. Guanche yerlilerinin MÖ 1000 civarında takımadalara göç ettiğine inanılıyor.