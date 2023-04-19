Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere DSİ 908 sürekli işçi alımı yapılacağı açıklanmıştı. Teknisyen, bekçi, aşçı, bahçıvan, badanacı, düz işçi, kaloriferci, sıhhi tesisatçı ve ambar işçisi gibi farklı branşlara alım yapılacak. Resmi Gazete'de yayımlanan DSİ işçi alımı ilanının ardından kura tarihleri, başvuru şartları, branş dağılımı detayları netleşti. DSİ personel alımı herhangi bir sınava tabi tutulmadan noter kurası ile gerçekleştirilecek. İşte 2023 DSİ personel alımı kura çekimi tarihi...