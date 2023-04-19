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DSİ 908 işçi alımı başvuru şartları neler, branş dağılımı ve kontenjanları belli oldu mu?

DSİ işçi alımı detayları belli oldu. Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre DSİ 908 işçi alımı başvuru şartları, branş dağılımı ve kontenjanları belli oldu. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü taşra teşkilatında görev almak isteyen adaylar 22 Nisan Cumartesi günü mesai bitimine kadar başvuru işlemlerini İŞKUR ekranı üzerinden gerçekleştirebilecek. İşte 2023 DSİ personel alımı başvuru ekranı...

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  • DSİ PERSONEL ALIMI BAŞVURU EKRANI 2023 | Devlet Su İşleri DSİ 908 işçi alımı başvuru şartları neler, branş dağılımı ve kontenjanları belli oldu mu?

    Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere DSİ 908 sürekli işçi alımı yapılacağı açıklanmıştı. Teknisyen, bekçi, aşçı, bahçıvan, badanacı, düz işçi, kaloriferci, sıhhi tesisatçı ve ambar işçisi gibi farklı branşlara alım yapılacak. Resmi Gazete'de yayımlanan DSİ işçi alımı ilanının ardından kura tarihleri, başvuru şartları, branş dağılımı detayları netleşti. DSİ personel alımı herhangi bir sınava tabi tutulmadan noter kurası ile gerçekleştirilecek. İşte 2023 DSİ personel alımı kura çekimi tarihi...
  • DSİ PERSONEL ALIMI BAŞVURU EKRANI 2023 | Devlet Su İşleri DSİ 908 işçi alımı başvuru şartları neler, branş dağılımı ve kontenjanları belli oldu mu?

    DSİ İŞÇİ ALIMI YAPACAK!

    Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ), taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 908 sürekli işçi alımı yapacak.

    Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'nün Resmi Gazete'de yer alan ilanına göre, 908 sürekli işçi alımı, herhangi bir sınava tabi tutulmadan noter kurasıyla gerçekleştirilecek.
  • DSİ PERSONEL ALIMI BAŞVURU EKRANI 2023 | Devlet Su İşleri DSİ 908 işçi alımı başvuru şartları neler, branş dağılımı ve kontenjanları belli oldu mu?

    DSİ 908 SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

    Gereken şartları taşıyan adaylar, başvurularını Türkiye İş Kurumu il müdürlükleri veya internet sitesi aracılığıyla gerçekleştirebilecek.

    Türkiye İş Kurumunun ilanına göre müracaatların 22 Nisan'a kadar yapılması gerekiyor.

    DSİ PERSONEL ALIMI BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ.
  • DSİ PERSONEL ALIMI BAŞVURU EKRANI 2023 | Devlet Su İşleri DSİ 908 işçi alımı başvuru şartları neler, branş dağılımı ve kontenjanları belli oldu mu?

    DSİ İŞÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI VE TARİHLERİ BELLİ OLDU MU?

    Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'nün Resmi Gazete'de yer alan ilanına göre, 908 sürekli işçi alımı, herhangi bir sınava tabi tutulmadan noter kurasıyla gerçekleştirilecek.
  • DSİ PERSONEL ALIMI BAŞVURU EKRANI 2023 | Devlet Su İşleri DSİ 908 işçi alımı başvuru şartları neler, branş dağılımı ve kontenjanları belli oldu mu?

    DSİ PERSONEL ALIMI KADRO-BRANŞ DAĞILIMI BELLİ OLDU!

    Taşra teşkilatında görevlendirilecek 908 sürekli işçi, teknisyen, bekçi, aşçı, bahçıvan, badanacı, düz işçi, kaloriferci, sıhhi tesisatçı ve ambar işçisinin de aralarında olduğu pozisyonlarda görev yapacak.
  • DSİ PERSONEL ALIMI BAŞVURU EKRANI 2023 | Devlet Su İşleri DSİ 908 işçi alımı başvuru şartları neler, branş dağılımı ve kontenjanları belli oldu mu?

    DSİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN YAPILACAK?

    İşe alınacak sürekli işçiler, 3 Mayıs'ta noter huzurunda çekilecek kura sonucuna göre belirlenecek.

    Kura yeri ve saatine ilişkin bilgiler, alımı yapacak DSİ bölge müdürlüğünün internet sitesinden duyurulacak. Bununla ilgili olarak adayların adreslerine yazılı bildirim (tebligat) yapılmayacak.
  • DSİ PERSONEL ALIMI BAŞVURU EKRANI 2023 | Devlet Su İşleri DSİ 908 işçi alımı başvuru şartları neler, branş dağılımı ve kontenjanları belli oldu mu?

    Kura çekimi sonuçları, asıl ve yedek adaylara ilişkin listeler de bölge müdürlükleri internet sitesinde ilan edilecek.

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
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