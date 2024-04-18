Dubai'deki sele bulut tohumlaması mı neden oldu?

Dubai’de son 75 yılın en şiddetli yağışlarıyla birlikte büyük sel olayları yaşandı. Ülke genelinde 24 saat içinde yaklaşık 1,5 yıllık yağmur düştü. Bunun ardından da sosyal medyada bulut tohumlamasıyla ilgili yanıltıcı spekülasyonlar dolaşmaya başladı.

Peki yağışlar ne kadar olağandışıydı ve aşırı sağanak yağışların ardındaki nedenler nelerdi?

Reading Üniversitesi'nde meteoroloji uzmanı ve Körfez bölgesindeki yağış modellerini inceleyen Prof. Maarten Ambaum, "Dünyanın bu bölgesi uzun süre yağmursuz ve ardından da düzensiz, şiddetli yağışlarla bilinir. Ancak yine de bu çok nadir görülen bir yağıştı" diyor.

Sıcak ve nemli havayı içine çeken ve diğer hava sistemlerinin gelmesini engelleyen "kapalı alçak basınç hava sistemi” bunun ana nedeniydi.

Yılda ortalama 100 mm'den daha az yağış alsa da, zaman zaman aşırı sağanak yağışlar da yaşanıyor.

Dubai, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) kıyı bölgesinde yer alıyor. Genelde de çok kurak bir bölge olma özelliğini taşıyor.

İklim değişikliği nasıl bir rol oynadı?

İklim değişikliğinin ne kadar büyük bir rol oynadığını tam olarak ölçmek şu an için pek mümkün değil. Bunun için doğal ve beşeri unsurların bilimsel analizi gerekiyor. Ama bu da birkaç ay sürebilir.

Ancak rekor yağış, iklimin nasıl değiştiğiyle doğru orantılı.

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Basitçe söylemek gerekirse; daha sıcak hava daha fazla nem tutabilir (her bir santigrat derece için yaklaşık yüzde 7 ilave nem olabilir); bu da yağmurun yoğunluğunu artırabilir.

Reading Üniversitesi'nde iklim bilimi profesörü Richard Allan, "Yağmurun şiddeti rekor kırdı, evet. Isınan iklimin, daha fazla nemle daha fazla ortaya çıkan fırtınaları ve aşırı yağış olaylarını ve bununla alakalı sel olaylarını giderek daha etkili hale getirmesinden söz edilebilir” diyor.

Kısa süre önce yapılan bir araştırmaya göre, dünya ısınmaya devam ettikçe BAE'nin büyük bölümünde yıllık yağış miktarı da yüzyılın sonuna kadar yaklaşık yüzde 30 oranında artabilir.

Imperial College London'da iklim bilimi alanında çalışmalar yapan Dr. Friederike Otto, "İnsanlar petrol, gaz ve kömür yakmaya devam ederse iklim ısınmaya, yağışlar şiddetlenmeye ve sellerde can kayıpları olmaya devam edecek" diyor.