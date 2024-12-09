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        Dünya çapında hangi uygulamalara para ödüyoruz?

        Dijital dünyada global çapta kullanıcıların 2023 yılında hangi tür uygulamalara para harcadığını inceledik. Dijital eğlence (film/dizi), tanışma uygulamaları ve kısa video platformları gibi kategoriler, kullanıcıların en çok harcama yaptığı alanlar arasında yer aldığını gördük. Özellikle genç nesil, sosyal medya ve eğlence uygulamalarına çok para harcamayı tercih ediyor. Ancak, iş yazılımları ve dil öğrenme uygulamalarına olan ilgi de artıyor. Bu da kullanıcıların kendilerini geliştirmeye ve iş hayatında daha başarılı olmaya önem verdiğini gösteriyor

        Giriş: 09.12.2024 - 17:03 Güncelleme: 09.12.2024 - 17:03
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        #Dijital uygulamalar

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