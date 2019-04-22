Dünya Günü nedir? Soruları Google kullanıcıları tarafından merak konusu oldu. Arama motoru Google Dünya Günü'ne özel doodle hazırlayarak kullanıcılarının Dünya Gününü'nü kutladı.

DÜNYA GÜNÜ NEDİR?

Dünya Günü fikri, gezegenimizin karşı karşıya kaldı çevresel kirlilik, doğa katliamı gibi tehditlere dikkat çekmek amacıyla ABD'nin San Francisco kentinde 1969 yılında gündeme getirildi. O yıl San Francisco'nun ev sahipliğinde düzenlenen Ulusal UNESCO Dünya Konferansında John McConnell tarafından Dünya için özel bir gün düzenlenmesi önerildi.

John McConnell, Dünya Günü'nün tüm gezegende gece gündüzün eşit olduğu iki ekinoks tarihinden biri olan 21 Mart'ta kutlanması fikrini ortaya koydu.

Ancak bir yıl sonra 22 Nisan 1970 tarihinde, Wisconsin'de 20 milyon kişinin katılımıyla çevre sorunlarına karşı büyük bir organizasyon gerçekleştirildi. Wisconsin Senatörü Gaylord Nelson’un desteği ve Denis Hayes'in organizatörlüğünde yapılan etkinliklerde birçok konferans ve sempozyum düzenlendi ve çevre sorunlarına dikkat çekildi. Büyük ses getiren organizasyon sonrası ABD’nin ilk 'Temiz Hava Yasası' ve 'Temiz Su Yasaları' hazırlandı.

Bu gelişmeler sonrasında 22 Nisan, başta ABD olmak üzere onlarca ülkede Dünya Günü olarak kutlanmaya başladı.

DÜNYA GÜNÜ NEDEN DOODLE OLDU?

Amerika Birleşik Devletleri Senatörü Gaylord Nelson, Kaliforniya sahilinde 3500'den fazla kuş öldüren 1969 Santa Barbara petrol sızıntısının yol açtığı yıkımı gördükten sonra Dünya Günü fikriyle geldi.

22 Nisan 1970’teki ilk Dünya Günü, çevreye verilen zararı protesto etmek için yürüyen 22 milyon Amerikalı tarafından kutlandı.

Bu olay, Amerika Birleşik Devletleri Çevre Koruma Ajansı'nın kurulmasına ve bir dizi çevre mevzuatı geçirilmesine yol açtı.

O zamandan beri, Dünya Günü dünyaya yayıldı ve şu anda dünya çapında 190'dan fazla ülkede kutlanıyor.

Geçmişte, Yeni Zelanda Dünya Günü festivallerine, temizlik etkinliklerine ve çevre atölyelerine ev sahipliği yaptı.

İklim değişikliğine, ormansızlaşmaya ve kirlenmeye neden olan insan faaliyetiyle doğrudan bağlantılı olan, dünyadaki türlerin hızla tükenmesine dikkat çekmeyi amaçlıyor.