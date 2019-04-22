- SON DAKİKA
- GÜNDEM
- EKONOMİ
- SPOR
- CANLI SKOR
- SÜPER LİG
- TFF 1.LİG
- BASKETBOL
- NBA
- İDDAA
- HT SPOR ARENA
- TAKIMLAR
- KATEGORİLER
- MAGAZİN
- KADIN
- SAĞLIK
- YAZARLAR
Dünya Günü nedir? Soruları Google kullanıcıları tarafından merak konusu oldu. Arama motoru Google Dünya Günü'ne özel doodle hazırlayarak kullanıcılarının Dünya Gününü'nü kutladı.
DÜNYA GÜNÜ NEDİR?
Dünya Günü fikri, gezegenimizin karşı karşıya kaldı çevresel kirlilik, doğa katliamı gibi tehditlere dikkat çekmek amacıyla ABD'nin San Francisco kentinde 1969 yılında gündeme getirildi. O yıl San Francisco'nun ev sahipliğinde düzenlenen Ulusal UNESCO Dünya Konferansında John McConnell tarafından Dünya için özel bir gün düzenlenmesi önerildi.
John McConnell, Dünya Günü'nün tüm gezegende gece gündüzün eşit olduğu iki ekinoks tarihinden biri olan 21 Mart'ta kutlanması fikrini ortaya koydu.
Ancak bir yıl sonra 22 Nisan 1970 tarihinde, Wisconsin'de 20 milyon kişinin katılımıyla çevre sorunlarına karşı büyük bir organizasyon gerçekleştirildi. Wisconsin Senatörü Gaylord Nelson’un desteği ve Denis Hayes'in organizatörlüğünde yapılan etkinliklerde birçok konferans ve sempozyum düzenlendi ve çevre sorunlarına dikkat çekildi. Büyük ses getiren organizasyon sonrası ABD’nin ilk 'Temiz Hava Yasası' ve 'Temiz Su Yasaları' hazırlandı.
Bu gelişmeler sonrasında 22 Nisan, başta ABD olmak üzere onlarca ülkede Dünya Günü olarak kutlanmaya başladı.
DÜNYA GÜNÜ NEDEN DOODLE OLDU?
Amerika Birleşik Devletleri Senatörü Gaylord Nelson, Kaliforniya sahilinde 3500'den fazla kuş öldüren 1969 Santa Barbara petrol sızıntısının yol açtığı yıkımı gördükten sonra Dünya Günü fikriyle geldi.
22 Nisan 1970’teki ilk Dünya Günü, çevreye verilen zararı protesto etmek için yürüyen 22 milyon Amerikalı tarafından kutlandı.
Bu olay, Amerika Birleşik Devletleri Çevre Koruma Ajansı'nın kurulmasına ve bir dizi çevre mevzuatı geçirilmesine yol açtı.
O zamandan beri, Dünya Günü dünyaya yayıldı ve şu anda dünya çapında 190'dan fazla ülkede kutlanıyor.
Geçmişte, Yeni Zelanda Dünya Günü festivallerine, temizlik etkinliklerine ve çevre atölyelerine ev sahipliği yaptı.
İklim değişikliğine, ormansızlaşmaya ve kirlenmeye neden olan insan faaliyetiyle doğrudan bağlantılı olan, dünyadaki türlerin hızla tükenmesine dikkat çekmeyi amaçlıyor.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.