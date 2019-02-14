İstanbul'da trafik sorunu her geçen gün büyüyor. Ticaret, kültür, eğitim ile turizm kenti olmasının yanında Türkiye'nin dış dünyayla olan bağlantısının başlıca merkezi olan İstanbul, ekonomisi ve nüfusuyla sürekli büyüme halinde. Bu durum Megakent için yeni ihtiyaçlar ve her geçen gün artan bir trafik anlamına geliyor. Nüfus ve ekonomik büyümenin etkisiyle kentsel hareketlilikte oluşan baskı kentiçi ulaşımı ulaşılamaz hale getiriyor.

Habertürk'ten İsmail Bölükbaşı'nın haberine göre, trafikteki yoğunluk özellikle yağışlı havalarda tam bir çileye dönüyor. Bir damla yağmur bile sürücüleri kontak kapatacak durama getiriyor. Buna bir de okul dönemi servisleri eklenince hem şoförler hem de toplu taşıma araçlarıyla seyahat eden İstanbullular için eziyet başlıyor.

3.6 KİŞİYE BİR ARAÇ DÜŞÜYOR

Yapılan altyapı yatırımları ve düzenlemelere rağmen yıllardır katlanarak devam eden trafik sorunu için sayılan sebeplerin ardı arkası da kesilmiyor. Bunların başında daha önce de sürekli dile getirilen nüfus ve motorlu taşıt sayısındaki artış var. İstanbul'un nüfusu son açıklanan verilere göre 15 milyon 67 bin 724 olurken, motorlu taşıt sayısı da 4 milyon 173 bin 312'ye ulaşmış durumda. Bu da Megakent'te 3.6 kişiye bir araç düştüğü anlamına geliyor.

ARAÇ SAYISI İZMİR'İN NÜFUSUNA YAKLAŞTI

İstanbul’da otoyol, devlet yolu ve il yolu olmak üzere toplam 632 kilometrelik yol ağı bulunurken, 2000 yılında 1 milyon 217 bin olan toplam araç sayısı 8 yılda neredeyse 4 kat artmış. İstanbul, bu sayıyla 4 kişiye bir araç düşen Türkiye geneliyle de yarışır halde.

Yine araç sayısıyla 78 ili geride bırakan İstanbul, 4 milyon 320 bin 519 olan İzmir nüfusuna da yaklaşmış durumda. Deniz ulaşımının yanında yapılan köprüler, tüneller trafiğe biraz nefes aldırsa da nüfusla birlikte artan araç sayısındaki gelişmeler dikkate alındığında durumun önümüzdeki yıllarda da pek parlak olduğu söylenemez...

BOGOTA'YI GERİDE BIRAKIP BİR SIRA YÜKSELDİK

Ulaşım problemleri İstanbul’da yaşayan insanların hayatını gün geçtikçe daha fazla etkilerken, maddi ve manevi kayıpları da beraberinde getiriyor. Saatlerce trafikte bekleyen İstanbulluların durumu uluslararası araştırmalarda da gözler önüne seriliyor. Trafik yoğunluğuyla yıllardır zirveyi zorlayan Megakent, dünyada en çok trafik sıkışıklığı yaşanan kentler listesinde 2. sıraya yükselerek, Kolombiya'nın başkenti Bogota'yı geride bırakmayı başardı.

YILDA 6.5 GÜN TRAFİKTE BEKLİYORUZ

İstanbullulara saç baş yolduran trafiğimizle zirveye oynadığımızı gösteren rapor, ulaştırma analizleri konusunda uzman olan Ekonomi ve İş Araştırmaları Merkezi INRIX'e ait. 38 ülkedeki 220 kentte yapılan araştırma sonuçlarıyla hazırlanan rapora göre, geçen yıl İstanbul'da bir sürücü yılda 157 saatini yani ortalama 6.5 gününü trafikte bekleyerek geçirdi.

Trafiğin yoğun olduğu (pik) saatlerde ise bu süre 59 saat, yani artalama 2.4 gün olarak gerçekleşti. Durum başka bir vahim tabloyu da ortaya çıkardı. Araştırmaya göre, İstanbul'da 2018'de trafik sıkışıklığı 2017'ye göre yüzde 6 arttı.

TRAFİKTE HIZ DURMA NOKTASINA GELDİ

Bir yılda en yoğun (pik) trafikte geçirilen saatte ABD'de Los Angeles ilk sırada. Bu kenti 91 saatle Moskova, 89 saatle New York, 77 saatle Sao Paulo, 73 saatle Londra, 65 saatle Paris, 59 saatle İstanbul, 49 saatle Münih, 40 saatle Berlin, 39 saatle Riyad, 35 saatle Roma, 34 saatle Barselona, 33 saatle Milan ve 29 saatle Lyon takip etti.

Trafikte hız ise 16 kilometreye kadar düşüp, durma noktasına geldi. Bu hızla İstanbul 19 kent arasında 11. oldu. Trafikte hızda 9.6 kilometre ile Dublin ilk sırada yer alırken, 26.6 kilometre ile Amsterdam son sırayı aldı.

BİNALİ YILDIRIM: KATLANILABİLİR BİR TRAFİK"

TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım da önceki gece Habertürk'te Veyis Ateş'in sunduğu "Akılda Kalan" programında yaptığı açıklamada, İstanbul'u ve İstanbul'un meselelerini iyi bildiğini belirtirken, trafik sorununa dikkat çekip, INRIX raporundaki 16 kilometreye düşen trafik akışına ilişkin de önemli vaadde bulundu. Yıldırım, "Neyi vadedebilirim İstanbullulara? Trafik akışı hiç kesintiye uğramayan, katlanılabilir bir trafik" dedi.

"DUR KALKSIZ 20 KİLOMETRE HIZLA SÜREKLİ AKIŞ"

İstanbul'un sorunları arasında ulaşım, trafiğin birinci sırada olduğunu belirten Binali Yıldırım, trafik akışını ilişkin vaadini şöyle anlattı: "İstanbul'un, Anadolu şehirleriyle ve dünyayla bağlantısında hiçbir sorun yok. Sorun İstanbul'un içinde. Dünyanın en büyük havalimanından dünyanın 316 noktasına uçuş var. İki, İstanbul'dan 56 havalimanına uçuş var, Türkiye'nin her tarafına uçuş. Bölünmüş yollar, bütün yurdu baştan başa donatmışız. Hızlı tren, Ankara'dan İstanbul'a, İstanbul-İzmir Otoyolu, Osmangazi Köprüsü yapılmış... Üçüncü köprü, Avrasya Tüneli. İstanbul içinin trafiğinin çözülmesi... Bu da benim işim. Bunu çözerim ama şunu bilmesini istiyorum İstanbulluların, 'Trafik sorununu yüzde 100 çözerim' dersem bana inanmasınlar. Dünyanın hiçbir büyük şehrinde, 15-20 milyon nüfusu olan şehirde, 'Trafik problemi hiç yok' demek, ya gerçekleri görmemek ya da insanları yanıltmak demektir. Neyi vadedebilirim İstanbullulara? Trafik akışı hiç kesintiye uğramayan, katlanılabilir bir trafik. Yani, dur, kalk... Çok fazla fren, debriyaj kullanmadan, motoru hararete sokmadan sürekli akacak ama 20 kilometre hızla gidecek, 60'la 70'le gitmeyecek. Sürekli trafik akacak."