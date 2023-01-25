HABERTURK.COM

Dünya kaç yıldır var? Dünya kaç yaşında? Bu soruların cevaplarını biliyor musunuz? Bizler bunun araştırmasını yaptık ve bilgileri aktaracağız. İşte okuyarak bilmeniz gereken her şeyi öğrenebilirsiniz.

Bütün detaylar aşağıda!

Dünya Ne Zamandan Beri Var?

Dünya, milyonlarca yıldır varlığını sürdüren ama bir o kadar da gizeme sahip bir gezegen. Bu durumda da dünya kaç yaşında sorusu fazlasıyla merak ediliyor.

- Aslında evren kaç yaşında diye araştırma yapanlar bu iş için 400 yılı aşkın bir süredir uğraşıyorlar.

- Bu süre içerisinde de çok fazla yöntem denenmiştir ve çok farklı biçimlerde Dünya’nın yaşı hesaplanmaya çalışılmıştır.

Tabi teknolojinin ilerlemesiyle birlikte dünyanın yaşı tam olarak bilinmiyor olsa bile daha da yaklaşıldığını söylemek doğru olacak. Son olarak elde edilen bilgiler sonucunda dünya kaç yıldır var sorusunun cevabının 4.58- 5.58 milyar aralığında olduğu düşünülüyor.

İnsanoğlu Kaç Yaşında?

Bu bilgilere ek olarak insanoğlunun da kaç yaşında olduğu merak edilenlerin başında yer alıyor. Yine aynı şekilde jeologlar tarafından kapsamlı araştırmalar ve çalışmalar destekleniyor. Bununla birlikte bilimsel kanıtlarla birlikte modern insanların yaklaşık 150 bin – 200 bin yıldır dünya üzerinde oldukları biliniyor. Yani insanoğlu kaç yaşında dediğimizde de çok detaylı bir sonuç elde edilemiyor.

Peki bu durumda evren kaç yaşında? Evrenin yaşı Büyük Patlama Teorisi’nden bugüne kadar olan süreyi ifade edebiliyor. Şimdiye kadar bu konuyla ilgili de çok sayıda araştırma yapılıyor.

Tahminlere göre evren 13,5 milyar ile 14 milyar yıl arasında bir yaşa sahip. Hala bilimsel araştırma projeleri de yürütülmeye devam ediyor.

Dünyanın Özellikleri Neler?

Dünya en önemli gezegenlerden birisi. Bu durumda kaç yaşında olduğunun yanı sıra dünyanın çok sayıda özelliği de bulunuyor. Şimdi biraz da bu konuyu anlatmak istiyoruz.

- Dünya, güneşe en yakın üçünü gezegen

- Dünya, uzaydan mavi renkte görünüyor.

- Dünya atmosferin içinde yüzde 78 azot, diğer gazlar ve yüzde 21 oksijen bulunuyor.

- Kendi etrafında dönüşünü bir günde tamamlıyor

- Dünya, kutuplardan basık ekvatordan şişkin bir yapıya sahip.

- Dünyanın tek uydusu Ay’dır.

- Dünya gezegeninin dönüşü her yüzyıl içinde yaklaşık 17 ms yavaşlıyor.

Dünya gezegeninin kaç yaşında olduğu konusuna tekrar dönecek olursak hesaplama işlemlerini 4.54x109 yıl şeklinde olduğuna karar veriliyor. İşlemler de bunun üzerinden yapılıyor. Güneşe olan uzaklığının ne kadar olduğunu da söyleyelim: 149.597.870.700 metre ya da 149.597 milyon kilometre olarak tanımlanıyor.

Evrenle İlgili Varsayımlar

Evrenin yaşını hesaplarken de uzmanlar, şu varsayımları kullanıyor.

- Evrenimizin bir başlangıcı bulunuyor. Eğer başlangıcı varsa mutlaka belli bir yaşı da vardır.

- Evren genişliyor. Sürekli gelişiyor ve büyümeye devam ediyor. Hubble Yasası gereği galaktik kümeler birbirinden uzaklaşıyor ve böylece süreç ilerliyor.

- Evrenin günümüzdeki gelişme hızı Evrenin tarihi boyunca sabit olarak biliniyor ama bu doğru değildir.

Bütün bunlara ek olarak genel bir özetleme yapacak olursak; evrenle ve insanoğluyla ilgili çalışmalar devam ediyor. Çünkü her seferinde elde edilen veriler değişebiliyor ve net bir sonuca ulaşılamıyor. Ortalama yaşlar tahmin ediliyor ama sonrasında çalışmalar da devam ediyor.

Bizler sizin için bu konuyu araştırarak dünya kaç yıldır var sorusunun cevabını verdik. Böylece artık dünyanın ve evrenin kaç yaşında olduğunu da öğrenmiş oldunuz.

ÖNERİLEN VİDEO