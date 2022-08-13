Dünya turuna çıkan iki Alman bisikletli, Beypazarı'na ulaştı 0:00 / 0:00

AA

Almanya'nın Münih kentinden bisikletleriyle yola çıkan Almanyalı Matthias Wagner ve Sonza Welte, farklı ülkelerden geçerek Beypazarı ilçesine geldi.

AA'nın haberine göre Wagner, yaptığı açıklamada, Beypazarı'nın ismini televizyon kanallarından öğrendiklerini, bu nedenle rotalarına ilçeyi de eklediklerini söyledi.

İlçede bisikletleriyle tur attıklarına değinen Wagner, şunları kaydetti:

"Beypazarı ilçesinde bir akşam konakladık ve şimdi de yolumuza devam edeceğiz. Buradan Tuz Gölü'ne, oradan da peribacalarıyla ünlü Nevşehir'e hareket edeceğiz. Yolculuğumuz sırasında ülke ziyaretlerinde bulunduk, şu ana kadar 6200 kilometre yol aldık."

Wagner, kendilerini Beypazarı'nda yardımcı olan Kültür Müdürü Zafer Poyraz'a teşekkür etti.