ABD Başkanı Donald Trump'ın, Rusya Devlet Başkanı Viladimir Putin ile düzenlediği basın toplantısında Amerikan istihbaratının, Rusya'nın ABD başkanlık seçimlerine karıştığı iddialarına inanmadığını söylemesi Washington'da büyük tepkiyle karşılanırken, Eski CIA Başkanı John Brennan da Twitter hesabından Trump'a tepki göstererek, "Donald Trump'ın Helsinki'deki basın toplantısında gösterdiği performans 'yüksek suçlar ve kabahat' eşiğine yükselmiş hatta geçmiştir. Bu ihanetten başka bir şey değil. Trump'ın yorumları sadece ahmakça değil aynı zamanda onun Putin'in cebinde olduğunu gösteriyor. Cumhuriyetçi vatanseverler neredesiniz?" ifadesini kullanmıştı.
Trump'ın ortak basın toplantısında yaptığı açıklamalar da İsveç Dışişleri Bakanı Margot Wallström ve eski İsveç Dışişleri Bakanı Carl Bildt tarafından eleştirilerek, "Trump, endişe verecek şekilde Putin karşısında zayıf kaldı. Putin, her şeye hakim gözüktü." şeklinde açıklama yapıldı.
Bir eleştiri de Trump gibi Cumhuriyetçi Parti üyesi olan ancak Senatör John McCain safında yer alan eski Kaliforniya Valisi Schwarzenegger'dan geldi. Twitter hesabından yayınladığı videoda, "Başkan Trump, Devlet Başkanı Putin'le düzenlediğiniz basın toplantınızı izledim. Utanç verici bir görüntü vardı. Küçük haşlanmış makarna, küçük taraftar gibi görünüyordunuz. Ondan ne zaman imza ya da selfie isteyeceksiniz diye kendi kendime sordum" dedi.
— Arnold (@Schwarzenegger) July 16, 2018
Trump'ın basın toplantısı sırasında ABD istihbaratına, hukuk sistemine ve ülkenin tamamına ihanet ettiğini öne süren Schwarzenegger, "Siz ABD başkanısınız, bunu yapmamalısınız. Sizin neyiniz var?" ifadelerini kullandı.
AMERİKA'YI SAVUNAN ROLÜYLE BİLİNİYOR
Sevilen karakter 'Kaptan Amerika'yı canlandıran oyuncu Chris Evans da Trump'ı eleştirenler arasında yer aldı. Evans tweet'inde "Ne söyleyeceğimi bile bilmiyorum. Bugün tam bir rezaletti. Donald Trump, Amerika'yı utandırdı ve bunun için kendisinden utanmalı! Trump'ın siyasi refahı uğruna demokrasimize Rusya'nın müdahalesini görmezden gelmeyi seçmesi herkes için büyük bir utanç. Tam anlamıyla hayal kırıklığına uğradım" yazdı.
Ünlü aktör daha sonra bir tweet daha attı ve Trump'ı "moron, kukla, korkak" olmakla suçladı.
— Chris Evans (@ChrisEvans) July 16, 2018
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