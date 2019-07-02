Japonya'nın Osaka kentinde gerçekleşen G20 zirvesi sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Çin'e gerçekleştireceği ziyaret ekonomik ilişkileri yeni bir seviyeye taşımak açısından büyük önem taşıyor. Zira Çin artık kendi çevresinde değil, Ortadoğu ve Afrika'da da finansal ve siyasi nüfuz sahibi.

Yakın tarihe kadar dünyanın tüten bacası görevini yerine getiren ülke artık kapitalizmin kontrollü bir biçimde yayılması ile aynı zamanda bir tüketim merkezi haline geldi.

2018 yılına bakarsak, Türkiye ve Çin arasındaki temaslar rekor seviyede. Bu aktiviteler de görüşmelere yansımış oldu.

2 Temmuz'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Çin'e gerçekleştireceği ziyaret ile ilişkilerde yeni bir ivme kazanması, ivmenin önümüzdeki yıllarda daha da artması bekleniyor. İki ülkeyi birbirine yaklaştıran ve bağlayan birçok şey var.

'KUŞAK VE YOL'UN ÖNEMLİ PARÇASI TÜRKİYE

Modernize edilerek 2013 yılında Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) Devlet Başkanı Şi Jinping tarafından başlatılan Kuşak ve Yol projesi (uluslararası akronimiyle OBOR) bunlardan biri. Amaç Çin'in ekonomik büyümesini hızlandırmak ve tüketime destek olmak. OBOR, bugün toplam ekonomik büyüklükleri 21 trilyon dolar olan 100'ü aşkın ülke ve uluslararası örgütü kapsayan bir projeye dönüşmüş durumda.

Bu kapsamda Türkiye'nin öncülük ettiği 'Orta Koridor' girişimi de Kuşak ve Yol girişiminin kalbi sayılıyor. Türkiye'den başlayarak demiryolu ile Gürcistan'dan Azerbaycan'a, buradan da Hazar Denizi'ni aşarak Türkmenistan ve Kazakistan'ı takiben diğer Orta Asya Cumhuriyetleri, Afganistan, Pakistan ve Çin Halk Cumhuriyeti'ne ulaşan Orta Koridor, Kuşak ve Yol projesinin en önemli bileşenlerinden biri.

ORTA KORİDOR OBOR'UN KALBİ

Orta Koridor'un en önemli ayağı olan ve Demir İpek Yolu olarak da adlandırılan Bakü-Tiflis-Kars (BTK) Demiryolu Projesi Ekim 2017 tarihinde bu konsept dahilinde hizmete girdi. Bu demiryolu sadece Türkiye ile Azerbaycan ve Gürcistan'ı birbirine bağlamakla kalmıyor. Aynı zamanda Londra'dan kalkan bir trenin Pekin'e kadar kesintisiz gidebilmesi için de gerekli altyapıyı sağlıyor.

Eğer Orta Koridor rotası aktif kullanılırsa, halen yıllık 600 milyar dolarlık Avrupa-Çin ticaret trafiğinden Orta Asya ülkeleri ekonomik fırsatlar elde edebilir. Özellikle Türkmenistan, Kazakistan ve Azerbaycan limanlarında lojistik merkezler ve serbest ticaret sahaları kurulması, Trans-Hazar işbirliğinin gelişmesine katkı sağlayarak Türkiye ile kazan kazan esasına dayalı işbirliğinin derinleşmesini sağlayacağı düşünülüyor.

Orta Koridor projesinin hayata geçmesi Çin'den bir konteynırın deniz yolu ile 45 güne kadar varan Avrupa'ya ulaşım süresini 14 günün altına, yani üçte bire indiriyor.

2019 İÇİN HEDEF 500 BİN ÇİNLİ TURİST

Çin ile ivme kazanan ilişkiler turizm alanında da kendini göstermiş. Örneğin 2018 yılı Çin'de Türkiye Turizm Yılı ilan edilmiş ve Pekin Büyükelçiliğimiz üzerinden 60'ın üzerinde etkinlik gerçekleştirilmiş.

Türkiye'yi Çin halkına tanıtmak için ise internet ünlüleri, gazeteciler ve sanatçılardan oluşan ve takipçi sayıları 20-25 milyonu bulan 8 ayrı grubu Türkiye'nin farklı güzelliklerini keşfedebilmeleri için Ege, İç Anadolu, Akdeniz ve Güneydoğu illerimizi ve UNESCO dünya mirasları listesinde yer alan Göbeklitepe'yi kapsayan ziyaret programlarıyla Türkiye'yi gezmeleri sağlanmış.

Türkiye'de en çok kültür turizmine rağbet gösteren Çinli turist sayısının 2019 yılı sonunda 500 bini aşması hedefleniyor. Bir sonraki adım ise liderlerin belirlediği bir milyon Çinli turist rakamını yakalamak…

ÇİNLİLER PARA HARCAMAYI SEVİYOR

Çinli turistin gittiği yerlerde para harcamayı sevdiğini belirten yetkililer, turizmde beklentilerinin biraz daha farklı olduğunu, buna göre ürün geliştirilmesi tavsiyesinde bulunuyor.

Örneğin, Çin Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın 2018 yılına ilişkin verilerine göre 130 milyonun üzerinde Çinli yurtdışına seyahat gerçekleştirmiş ve Çinli turistler bu seyahatler için yaklaşık 258 milyar dolar harcamışlar. Kişi başına 3 bin 49 dolar ile 2018'de dünyanın en çok para harcayan turistleri Çinliler..

İstanbul turizm polisi bu anlamda öncü bir hamle yaptı, Çince bilen polisler için kolları sıvadı.

ÇİN'DEN İTHALATA DEĞİL, ÇİN'E İHRACAT DÖNEMİ

Siyaset bilimciler, uluslararası ticaret uzmanları yıllardır dünyanın ekseni doğuya kayıyor diye yazıyor, çiziyor. Batı'dan Asya Pasifik'e doğru giden bu yolculukta Türkiye'nin gemiye binmesi şart. Dünya ekonomisinin motoru görevini yıllarca sürdüren Çin'de artık alım gücü yükselmiş, tüketim artmış durumda. Artık ayda sadece 100 dolara çalışan ucuz insan gücü merkezi değil, tüketimin en önemli ayağı Çin. Dolayısıyla yeni pazar ihtiyacı olan Türk sanayisi için Çin başarılı bir hedef olabilir.

Pekin Büyükelçisi Emin Önen, Türk iş dünyasının bu fırsatı yakalamakta geç kalmaması gerektiğini söylüyor. Türk iş insanları için tarım ürünleri (Çin'in 2018 yılı toplam gıda ithalatı yaklaşık 90 milyar dolar),gıda, kanatlı havyanlar, süt ürünleri, tekstil, konfeksiyon ve beyaz eşya alanında fırsat yakalanabileceğine dikkat çekiyor.

Çin'de milli geliri yıllık 25 bin doların üzerinde olan yaklaşık 400 milyon kişinin olduğu tahmin ediliyor ki, bu rakam yaklaşık olarak Avrupa Birliği nüfusuna denk geliyor.

YOĞUN HAVA TRAFİĞİ

Turizmde hedefi yakalamak için ulaşımda kolaylık elbette önemli. Türk Hava Yolları zaten Pekin, Şanhay, Guangzhou, Hong Kong ve Taipei uçuşları yapıyor. Bunlara ek olarak İstanbul'dan Xian ve Xiamen şehirlerine bu yıl içerisinde uçuşlara başlanması için girişimler var.

Türkiye ve Çin sivil havacılık kurumları arasında iş birliklerini artırmak içinse faaliyetler sürüyor.

China Southern, Sichuan, Lucky Air gibi Çinli havayolu şirketleri belirli kentlerden İstanbul uçuşlarına başlamış, bazılarının da başlaması gündemde.