Dünyanın en büyük e-ihracatçıları
E-ticaret sitesi veya online pazar yerleri üzerinden ürün ya da hizmetlerin yurt dışındaki tüketiciye satışı yapılmasına e-ihracat ya da dijital hizmet ihracatı denmekte. Geçtiğimiz yıl tüm dünyada 4.25 trilyon dolarlık e-ihracat gerçekleşti. Dünya Ticaret Örgütü'nün (WTO) verilerine göre, dünyanın en büyük 20 e-ihracatçısı ülkeler şu şekilde oldu. ABD, geçtiğimiz yıl toplam e-ihracatının yüzde 15.3'ünü (649 milyar $) gerçekleştirerek lider konumda yer aldı. İkinci sırada ise yüzde 10.3 ile (438 milyar $) Birleşik Krallık bulunmakta.
Giriş: 02.12.2024 - 15:05 Güncelleme: 02.12.2024 - 15:05