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        Haberler Yaşam Dünyanın en büyük yaban mersini Guinness'te! Masa tenisi topu kadar - Haberler

        Dünyanın en büyük yaban mersini Guinness Rekorlar Kitabı'nda

        Avustralya'daki bir çiftliğin ürettiği masa tenisi topu büyüklüğündeki yaban mersini, türünün en büyüğü olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.03.2024 - 23:00 Güncelleme: 15.03.2024 - 22:32
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        Masa tenisi topu kadar! Guinness rekoru kırdı
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        Avustralya Yayın Kurumu ABC'nin haberine göre, Avustralya'nın Yeni Güney Galler (NSW) eyaletinde Costa Grup'a ait bir çiftlik, dünyanın en büyük yaban mersinini üretti.

        Guinnes Rekorlar Kitabı'na giren yaban mersini, 20,4 gram ağırlığı ve yaklaşık 4 santimetre çapıyla 'en büyük yaban mersini' rekorunu kırdı.

        DONDURUCUDA DEPOLANDI, 12 HAFTA SONRA REKOR KIRDI

        NSW'nin Cordini bölgesindeki çiftlik, tüketicilerin daha büyük yaban mersini talebini karşılamak için geliştirilen 'Etna' cinsi yaban mersinini kasımda hasat etti.

        Üretici Brad Hocking, hasat sırasında rekoru kırabilecek 20 kadar yaban mersini topladıklarını fakat rekortmeni tartıya koyduklarında heyecanlandıklarını söyledi.

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        Hocking, dondurucuda depolanan yaban mersininin hasattan 12 hafta sonra Guinness Dünya Rekoru belgesini aldığını aktardı.

        TADI DİĞERLERİYLE AYNI

        Etna cinsinin tadının küçüklerle aynı olduğunu söyleyen Hocking, bu boyuttaki bir meyveden yaban mersini tadı almanın farklı bir tecrübe olduğunu ifade etti.

        Hocking ve diğer üreticiler, masa tenisi topu büyüklüğündeki rekor sahibi yaban mersinini reçine dökümüyle muhafaza ederek duvara monte etmeyi değerlendiriyor.

        Önceki dünyanın en büyük yaban mersini Batı Avustralya eyaletinde üretilmişti ve 16,2 gram ağırlığındaydı.

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

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        #Guinness rekorlar kitabı
        #Dünyanın en büyük yaban mersini
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